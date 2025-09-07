Leao-Milan, è addio: accordo col suo idolo a 100MLN, scelto l’erede

Il futuro di Rafael Leao torna a prendersi la scena del calciomercato internazionale: ora c’è una voce che svela un nuovo accordo imminente.

L’attaccante portoghese ha scelto di restare in rossonero in questa stagione nonostante non si giocassero le coppe europee e l’approccio di alcuni top club che avrebbero voluto strapparlo al Milan. L’addio di altri grandi campioni rossoneri non ha influito negativamente sulla sua scelta di restare e ora è pronto a riprendersi tutto.

Il calciomercato, però, non è mai fermo e ora si parla già del possibile addio di Leao al Milan e di un accordo già raggiunto per il suo trasferimento.

Calciomercato Milan: pericolo Leao

Il nome di Rafael Leao è importantissimo per il Milan perché può essere determinante e decisivo con le sue giocate, soprattutto in questa stagione senza coppe. Allegri ha deciso di impiegarlo da prima punta, più vicino alla porta, così da renderlo più incisivo e potrebbe essere questa la svolta della sua carriera.

Ora Leao è pronto a tornare in campo e vuole fare la differenza per il Milan, riportando la squadra in alto e provando a vincere anche qualche trofeo, o almeno provarci, lottando per l’intera stagione con le altre big.

Secondo le ultime notizie di mercato, Rafael Leao può lasciare il Milan nel prossimo futuro: ci sarebbe già un accordo verbale.

Futuro Leao: l’ha chiamato Cristiano Ronaldo

Il futuro di Leao è in bilico al Milan. Quest’estate non ha avuto il minimo dubbio a restare in rossonero perché sente sua la causa e perché vuole riportare il club in alto, ma a fine stagione tutto potrebbe cambiare.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, Cristiano Ronaldo vuole portare anche Rafael Leao all’Al Nassr nella prossima stagione. Quest’estate ha convinto Joao Felix a raggiungerlo in Arabia Saudita e ora vuole provarci con l’altro collega portoghese, per fondare una colonia lusitana in terra asiatica.

Leao non è convintissimo del progetto perché vorrebbe continure ancora in Europa e probabilmente ancora in Serie A ma il futuro è tutto ancora da scrivere e le offerte folli della Saudi Pro League potrebbero cambiare gli scenari.

100 milioni per Leao: chi prende il Milan?

L’Al Nassr può mettere sul piatto una ricca offerta da 100 milioni di euro per Leao. E a quel punto il Milan potrebbe crollare e accettare una grande proposta economica che sarà ricchissima anche per lo stesso calciatore.

Al suo posto i rossoneri pensano già a Malick Fofana, esterno belga di proprietà del Lione che è nel mirino dell’Inter ma che potrebbe tentare l’anticipo sui cugini già a gennaio. I rossoneri, però, sono al lavoro e proveranno a prendersi una prelazione col club francese per poi rivedersi in estate.