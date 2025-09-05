Ibrahimovic a muso duro con Leao: spunta un problema

Rafael Leao è rimasto l’unico baluardo del passato nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri: ora spunta un grande problema con il portoghese.

Il numero 10 rossonero ha deciso di restare ancora e di provare a riportare la squadra in alto dopo un’annata davvero difficile da digerire e dalla quale prendere gli aspetti positivi. Sono andati via due degli uomini migliori della squadra come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders ma Leao ha scelto di non andare via e di non ascoltare nessuna delle proposte che sono pervenute per lui a Casa Milan.

Allegri ha deciso di puntare fortemente su di lui e vuole ritrovare il miglior Leao che il Milan possa avere a disposizione ma ora spunta un problema con la società.

Milan, problemi per Leao? Le ultime

Il talento di Leao è indiscutibile e in questa stagione può tornare ad alti livelli ora che tutte le fiches sono state puntate su di lui. Il Milan si aspetta il miglior Leao di sempre che deve riportare, con gol e assist, la squadra a sognare i primi posti in classifica.

Leao è l’idolo dei tifosi del Milan e la sua scelta di restare anche in una stagione senza competizioni europee è stata vista come segno di grande riconoscenza da parte dei tifosi che ora lo aspettano in campo.

Secondo le ultime notizie, tra Rafael Leao e il Milan c’è un problema che va risolto il prima possibile: è arrivata una richiesta specifica al portoghese.

Ibrahimovic e Allegri a Leao: “Basta social”

Tra Rafa Leao e il Milan c’è grande sintonia e unità d’intenti. Ora il portoghese vuole tornare al top della forma e fare in modo che la società possa tornare in alto.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic e Massimiliano Allegri avrebbero chiesto a Rafael Leao di trascorrere meno tempo sui social network. L’attaccante portoghese è molto attivo sui social, soprattutto con le dirette su Twitch tra PlayStation, musica e abbigliamento ma la sua assiduità potrebbe distrarlo dal campo.

Leao lo ha ammesso anche durante la sua ultima diretta su Twitch, quella andata in onda dopo la vittoria del Milan sul Lecce: “Mi chiedono di stare meno sui social ma ora abbiamo vinto, quindi va bene“, aveva detto il portoghese.

Quando torna in campo Leao

Rafael Leao è pronto a riprendersi il Milan. Non ha ancora esordito in Serie A dopo l’infortunio contro il Bari che lo ha tenuto fermo per oltre due settimane. In questo periodo di pausa per le nazionali il portoghese continua a lavorare a Milanello per essere al 100% per la prossima partita.

San Siro aspetta le giocate di Rafael Leao e domenica 14 settembre contro il Bologna potrebbe essere il momento giusto di vedere il 10 in campo da titolare.