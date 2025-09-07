Juve: lunghissimo stop, tegola Champions

Brutte notizie per quanto riguarda un tecnico. L’infortunio è più grave del previsto e i tempi di recupero si preannunciano lunghi. Ecco i dettagli

La sosta si avvicina alla conclusione e nei prossimi giorni si inizierà a lavorare in maniera molto intensa per prepara al meglio le partite che verranno. Per le big, tra cui la Juventus, si preannuncia un periodo davvero molto impegnativo con campionato e Champions League e per questo motivo la speranza da parte dei tecnici è che si possa riuscire a contare sull’intera rosa. Le notizie, però, non sono assolutamente positive per un club. L’infortunio di un giocatore è più grave del previsto e, di conseguenza, i tempi di recupero non si preannunciano brevi.

Cosa significa? Che il giocatore non sarà a disposizione per diversi tempo e questa non è sicuramente una buona notizia per il tecnico. Al momento non si ha una certezza su quando potrà rientrare, ma di certo salterà la partita di campionato e la prima giornata di Champions League.

Infortunio grave e tempi di recupero lunghi: salta Juve e non solo

La ripresa del campionato sarà molto impegnativa per molte squadre. Le partite di campionato e di Champions League costringono i tecnici a dover girare l’intera rosa per rendere al meglio, ma c’è una brutta notizia per un allenatore. L’infortunio è più grave del previsto e i tempi di recupero si preannunciano molto lunghi.

Secondo le informazioni che arrivano dalla Germania, il Borussia Dortmund deve rinunciare ancora a Emre Can. Il tedesco è ai box da diverso tempo per una forma di pubalgia. Un infortunio che ha avuto una sorta di ricaduta durante la riabilitazione e per lui non ci sarà un rientro immediato. Niente campionato e la partita contro la sua ex Juventus. Naturalmente la speranza di Kovac è quella di recuperarlo in davvero poco tempo anche perché parliamo di un calciatore importante.

Emre Can è ai box da diverso tempo a causa di questa pubalgia. La speranza di poter recuperare per l’inizio del campionato si è fermato dopo un intoppo durante la fase di riabilitazione. Un infortunio, dunque, diventato più grave del previsto e per lui non ci sarà la possibilità di esserci contro la Juventus.

Juventus-Borussia Dortmund: Emre Can non ci sarà

L’assenza di Emre Can per infortunio è sicuramente una buona notizia per la Juventus. Il tedesco ha sicuramente dimostrato con la sua esperienza e duttilità di poter dare una mano importante ai tedeschi. Ma ora il Borussia Dortmund ne deve fare a meno a causa di questo problema fisico.

Al momento non si conoscono i tempi di recupero precisi di Emre Can. Il giocatore resterà sicuramente ai box per diverse settimane e la speranza è che comunque possa rientrare magari per fine settembre.