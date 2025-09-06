Doppia tegola in Nazionale: saltano la Champions e non solo

Brutte notizie per quanto riguarda un club. Il doppio infortunio non è di poco conto e per questo motivo si prospetta un lungo stop per entrambi

Le nazionali rappresentano sempre una grande incognita per i club. La speranza da parte dei tecnici è che non si debba fare i conti con infortuni gravi e lunghi stop, ma non sempre è così. Purtroppo per una squadra c’è un doppio problema fisico che terranno fuori i giocatori per diverso tempo. Non si hanno ancora certezze e si attendono i controlli medici per avere un quadro più chiaro, ma di certo le sensazioni non sono positive.

Il club ha già espresso il proprio rammarico per quanto successo e quindi bisognerà capire ora i tempi di recupero da questo doppio infortunio. La sensazione è che entrambi i calciatori dovranno stare ai box per almeno un mese e quindi la sfida di Champions League non potrà essere disputata. Non sicuramente una buona notizia se si pensa comunque alla qualità di entrambi i giocatori.

Due gravi infortuni: il tecnico è in emergenza

La stagione è pronta ad entrare nella sua prima fase molto intensa con partite ravvicinate e la necessità di puntare sull’intera rosa per provare ad ottenere il massimo. Ma quando c’è la sosta per le nazionali è sempre una grande incognita e per un club, come spiegato in precedenza, non arrivano assolutamente delle buone notizie. Anzi, due calciatori di assoluto livello dovranno stare ai box per diverso tempo.

Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Francia, gli infortuni di Dembélé e Doué sono più gravi del previsto e dovranno stare ai box almeno un mese. Una terribile notizia per il PSG che rischia di perdere entrambi i giocatori per il big match contro il Barcellona. La certezza ad oggi è che non saranno a disposizione per il confronto con l’Atalanta e questa è sicuramente una notizia positiva per la Dea.

Il PSG in un colpo solo ha perso due calciatori come Dembélé e Doué. Entrambi hanno avuto dei problemi muscolari anche se i tempi di recupero sono differenti: per il primo si prospetta uno stop di sei settimane. Per il secondo un infortunio meno grave, ma comunque si parla sempre di un mese ai box.

Il PSG contro l’Atalanta senza Dembélé e Doué

Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che Dembélé e Doué non saranno a disposizione contro l’Atalanta in Champions League. Una doppia assenza pesante per il PSG, che dovrà comunque chiedere un sacrificio ad alcuni giocatori per sopperire a questi infortuni.

Le nazionali, come spiegato in precedenza, rappresentano sempre una grande incognita e in questo caso a farne le spese è stato direttamente il PSG, che in un colpo solo è andato a perdere sia Dembélé che Doué.