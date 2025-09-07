Esonero immediato: scelto Lampard come nuovo tecnico

La situazione di un allenatore rischia di essere davvero molto traballante e per la sostituzione si pensa all’ex centrocampista e bandiera del Chelsea

Nonostante siamo ancora in piena sosta, diverse panchine sono a forte rischio e non sono da escludere delle decisioni davvero a breve termine. Al momento si tratta esclusivamente di una ipotesi da tenere in considerazione, ma, stando alle informazioni di Football Insider, un club avrebbe già avuto dei contatti con Frank Lampard per la guida tecnica. Il tecnico inglese sta facendo un ottimo lavoro con il Coventry City anche se sarebbe disponibile a cambiare.

Ad oggi si tratta semplicemente di una indiscrezione che dovrà essere confermata nel prossimo futuro. Il nome di Lampard è sicuramente da tenere in considerazione per la panchina di questo club. Il tecnico sarebbe molto intrigato dall’opportunità e sono in corso tutte le valutazioni del caso. Resta, dunque, una pista da seguire con interesse nel corso dei prossimi giorni per capire cosa succederà.

Svolta in panchina: contatti con Lampard, i dettagli

Lampard è sempre alla ricerca di una opportunità per la sua carriera e il ritorno in un campionato importante rappresenta la sua priorità. L’inglese attualmente è seduto sulla panchina del Coventry City, ma comunque è disponibile ad iniziare una avventura differente per dimostrare di poter comunque vincere.

E attenzione alla pista del West Ham. Secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, il club londinese non sarebbe assolutamente soddisfatto dell’inizio di stagione di Potter. Una vittoria in tre partite e la necessità di cambiare passo. Ma resta anche in ballo la possibilità di andare a cambiare in panchina con i contatti con Lampard che vanno avanti da tempo. Il tecnico inglese ha aperto all’approdo sulla panchina degli Hammers. Resta da capire se si darà una opportunità in più all’attuale allenatore o si procederà con lo scossone immediato.

Il nome di Lampard è sicuramente da tenere in considerazione per la panchina del West Ham. I contatti vanno avanti ormai da tempo e lo stesso tecnico potrebbe aprire alla possibilità di un ritorno in Premier League per magari dimostrare le sue qualità e provare a vincere quello che ha conquistato da calciatore.

Il West Ham punta Lampard

Il profilo di Lampard piace molto al West Ham e il tecnico inglese avrebbe aperto al trasferimento al club londinese per provare una esperienza sicuramente differente dalle ultime. Per il momento i contatti sono in corso e vedremo quali saranno le scelte sia degli Hammers che dello stesso tecnico.

Naturalmente per il momento si è nel campo delle ipotesi. Nei prossimi giorni ci saranno delle novità importanti e il nome di Lampard è da tenere in considerazione per il West Ham.