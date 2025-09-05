Esonero dopo la terza giornata: De Rossi il sostituto

La prossima giornata di campionato potrebbe essere decisiva per un tecnico. E per la sostituzione possibile che la scelta possa ricadere su De Rossi

La sosta del campionato sta portando molte squadre a ragionare sulle decisioni da prendere in ottica prossimo futuro. Stando alle ultime indiscrezioni, sono diverse le panchine traballanti ad oggi e la terza giornata rappresenta un crocevia importante per alcuni tecnici. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà attendersi l’evolversi della situazione per capire meglio cosa potrà succedere.

Naturalmente i club di Serie A si stanno guardando intorno per intervenire in caso di una nuova debacle. E il nome di Daniele De Rossi presto potrebbe tornare in auge. Non si hanno al momento delle certezze e vedremo cosa succederà nel corso dei prossimi giorni. Ma l’ex centrocampista ha voglia di ritornare in panchina dopo un lungo periodo di stop e questa opportunità sarebbe sicuramente molto importante per la sua carriera.

Serie A: De Rossi in panchina, decisivo il prossimo turno

È stato una partenza di campionato difficile per molte squadre. Ad oggi stanno facendo tutte le riflessioni del caso visto che parliamo di una stagione praticamente alle prime curve e c’è tanta strada da fare. I club, però, non vogliono assolutamente un percorso in salita e per questo motivo nei prossimi giorni dovranno prendere decisioni importanti. La principale riguarda sempre la panchina e magari cambiare in corso d’opera per dare la scossa decisiva.

Attenzione alla situazione che si si sta sviluppando in casa Atalanta. Percassi ha ribadito la propria fiducia nei confronti di Juric, ma serve un cambio di passo. Due punti in altrettante partite è un bottino davvero misero per la Dea e un passo falso contro il Lecce potrebbe magari portare ad uno scossone. Ecco che a quel punto il nome di De Rossi ritornerebbe assolutamente in auge per quanto riguarda il club orobico.

Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. L’Atalanta non ha ancora deciso di esonerare Juric e quindi non c’è alcuna trattativa con De Rossi. Ma non è da escludere che un sondaggio il club lo abbia fatto vista la possibilità di un cambio in panchina dopo un inizio molto terribile da parte della Dea.

De Rossi all’Atalanta al posto di Juric?

Ad oggi non c’è una possibilità concreta di vedere De Rossi all’Atalanta, ma comunque resta una pista da attenzionare nel corso delle prossime settimane. Per adesso si tratta esclusivamente di una suggestione. Vedremo se resterà così oppure dopo la sfida contro il Lecce le cose potrebbero cambiare.

La certezza è rappresentata dal fatto che De Rossi ha voglia di tornare in panchina e l’Atalanta per lui potrebbe essere l’occasione giusta di rilanciarsi dopo un periodo non facile. Molto, comunque, dipenderà dalla partita contro il Lecce e dalle decisioni che la Dea prenderà nei confronti di Juric.