Serie A, accordo con l’Arsenal: l’attaccante sta per firmare

In questi ultimi giorni di calciomercato la dirigenza avrebbe intensificato i contatti con quella dell’Arsenal.

L’obiettivo è ovviamente quello di raggiungere un accordo per il trasferimento, in extremis, dell’attaccante, la cui qualità potrebbe tornare più che utile all’allenatore, alla ricerca di un giocatore proprio con queste caratteristiche per rinforzare e completare il proprio reparto offensivo. E pensare che nel corso di quest’estate il suo nome è stato accostato anche con una certa insistenza all’Italia, ma alla fine nessuna delle squadre a lui interessate hanno portato i discorsi con l’Arsenal ad un altro livello, quello che serviva per portarlo in Serie A.

Accordo con l’Arsenal: arriva l’attaccante

L’arrivo di Gyokeres dalle parti dell’Emirates Stadium ha inevitabilmente chiuso spazio ad alcuni suoi colleghi e neo compagni di squadra, che rischiano seriamente di essere rilegati ancora di più ai margini del progetto tecnico dell’Arsenal considerato anche l’arrivo di un calciatore del calibro di Eze.

Insomma, il reparto offensivo dei Gunners potrebbe presto essere rivoluzionato, anche perché chi prima era colonna portante di questa squadra oggi non lo è più. Questo è il caso dell’esperto e talentoso esterno d’attacco, passato dall’essere uno degli imprescindibili di Arteta ad una scelta come le altre. E a poco meno di 10 mesi dal prossimo Mondiale, dove la sua Nazionale sarà al 99% protagonista, il calciatore non si può permettere di perdere la fiducia del suo CT, motivo per il quale avrebbe aperto alla possibilità di andare via nel corso di questo calciomercato.

Per lui si è parlato tanto anche di Serie A, considerato l’interesse (anche concreto) della Roma, ma le cose si sono evolute al punto che Leonard Trossard è destinato a giocare in Turchia in questa stagione. A riportarlo sono i colleghi di fichajes.

Firma prevista entro l’ultimo giorno di calciomercato

Per lui non c’è più posto all’Arsenal, motivo per il quale Leonard Trossard avrebbe aperto alla possibilità di fine a giocare in Turchia quest’anno. Certo, avrebbe preferito che l’opzione Roma, in Serie A, si concretizzasse, anche perché così facendo poteva restare un poco più sotto in riflettori, anche in ottica Nazionale, ma la soluzione che si starebbe verificando per lui non è assolutamente un’alternativa di ripiego, anzi.

Stando ai colleghi di fichajes, infatti, Trossard sarebbe il sogno di fine mercato del Besiktas, che dopo colpo del calibro di Abraham e Kokcu, giusto per citarne alcuni, vorrebbe togliersi la soddisfazione di mettere a disposizione del nuovo allenatore, Sergen Yalcin, anche un attaccante delle qualità del belga per riuscire a concorrere una volta e per tutte con il Galatasaray, che comunque tra Osimhen e Gundogan sembra essere ancora di un altro livello. Staremo a vedere.