L’ex Inter torna in A: firma da svincolato, visite programmate

Il mercato non finisce mai. I club italiani, infatti, possono ancora ingaggiare giocatori svincolati. Ed è proprio questo il caso dell’ex Inter, pronto a tornare in Serie A.

Ci sono delle novità relative all’arrivo dello svincolato di lusso, che è pronto ad unirsi alla squadra italiana per questa stagione.

Una decisione a sorpresa del direttore sportivo, che crede fortemente nelle potenzialità del ragazzo che è reduce da un’esperienza poco positiva. In cerca di rilancio, può essere l’uomo giusto per l’allenatore, che ha chiesto al club un ritocco per migliorare la rosa.

Dal mercato non sono arrivate notizie confortanti ed ecco che adesso la società è pronta a puntare sullo svincolato, che è pronto a vivere questa nuova avventura in Italia.

Accordo ad un passo per il calciatore, che è pronto a svolgere le visite mediche e a mettere la firma sul nuovo contratto che lo legherà alla squadra di Serie A che sembra convinta a puntare su di lui.

Sta tornando in Serie A, ecco tutti i dettagli

L’ultimo giorno di mercato è stato abbastanza movimentato per il direttore sportivo, che fino all’ultimo ha sperato di completare un colpo a centrocampo.

Una richiesta specifica da parte dell’allenatore che voleva un ricambio in più in mezzo al campo.

Il ds aveva anche trovato il nome giusto, con Faivre che era pronto ad unirsi alla compagine gialloblù. Alla fine, però, c’è stato il dietrofront del calciatore che ha mandato all’aria l’operazione.

Un altro buco nell’acqua dopo Baldanzi, che è saltato a causa della Roma che ha bloccato l’operazione. Alla fine lo stesso procuratore Giuseppe Riso ha deciso di definire con il Verona un’altra trattativa che ha coinvolto un suo assistitto. Ecco quale

Gagliardini Hellas Verona: è tutto fatto

Libero dopo la fine della sua esperienza con il Monza, il noto agente Riso è riuscito a piazzare il centrocampista ex Inter. Una mossa a sorpresa da parte del direttore Sogliano, che ha deciso di portare all’Hellas Verona Roberto Gagliardini.

Si attende solo la fumata bianca, con le visite mediche già programmate per il giocatore che è pronto a ripartire, di nuovo, dalla Serie A, in un club che può essere quello giusto per il calciatore, che può dare la sua esperienza in mezzo al campo per Paolo Zanetti, che potrebbe presto trovare posto in squadra per l’ex Atalanta.