Inter, Dumfries ai saluti: il sostituto dalla Premier

Punto fermo dell’Inter anche con Cristian Chivu in panchina, Denzel Dumfries ha già deciso il suo futuro

Nonostante qualche voce di mercato, Denzel Dumfries è rimasto all’Inter con l’intenzione di riscattare l’ultimo deludente finale di stagione.

Legato all’Inter da altri due anni e mezzo di contratto, Denzel Dumfries resta uno dei giocatori più importanti a livello europeo nella sua zona di campo. La conferma è rappresentata dalla sua presenza nella lista dei candidati al prossimo Pallone d’Oro. Il giocatore olandese resta nel mirino di molte società dopo i tentativi – senza grandi risultati – da parte di Barcellona, Manchester City e Manchester United.

Arrivato all’Inter dal PSV Eindhoven nell’estate del 2021 per poco meno di quindici milioni di euro, oggi Denzel Dumfries ha una valutazione di mercato che oscilla tra i quarantacinque e i cinquanta milioni di euro, ma la cifra potrebbe aumentare nel caso in cui l’esterno classe ’96 dovesse confermare il rendimento delle ultime stagioni. Ecco perché un dirigente esperto e navigato come Giuseppe Marotta terrà in considerazione l’ipotesi di cederlo aspettando il momento giusto per non correre il rischio di depauperare un potenziale tesoretto per il club.

Calciomercato Inter, l’erede di Dumfries arriva dalla Premier League

Nelle scorse ore, lo stesso Denzel Dumfries ha parlato del suo futuro, aprendo anche a un addio definitivo non solo all’Inter, ma anche al calcio italiano più in generale. “Mi trovo a mio agio all’Inter, ma penso che potrei fare bene anche in Premier League” ha dichiarato l’esterno olandese in conferenza stampa, definendo il campionato di Premier League una “competizione fantastica”.

E proprio dalla Premier League potrebbe arrivare l’erede di Denzel Dumfries sulla corsia di destra dell’Inter. In particolar modo, l’esterno olandese potrebbe finire nel mirino dell’Arsenal che in cambio potrebbe offrire il cartellino di Jurrien Timber, connazionale di Dumfries ma classe 2001, dunque più giovane di cinque anni del laterale nerazzurro che in questo modo si ritroverebbe nella condizione di poter realizzare il suo sogno di approdare nel campionato di Premier League mentre l’Inter si assicurerebbe un sostituto di tutto rispetto andando a proseguire l’opera di ringiovanimento dell’organico.