Infortunio in Nazionale: tempi lunghi, rischia campionato e Champions

Brutta tegola direttamente dal ritiro, con l’infortunio che complica le cose non solo per la squadra della sua Nazionale.

Perché il club in questione, riaccoglierà il calciatore che, tornato in città, dovrà sostenere gli esami strumentali per stabilire non solo l’entità dell’infortunio, ma anche i potenziali tempi di recupero che ad oggi preoccupano, ma sono comunque tutti da stabilire.

Dopo quanto successo a Scamacca in Serie A, che ha sentito un fastidio al ginocchio e che porterà il calciatore molto probabilmente a saltare anche la terza giornata alla ripresa dalla sosta, un altro infortunio potrebbe complicare le cose per uno dei club che vedrà alla gara d’esordio in Champions League un big match non da poco. A preoccupare non solo il suo Commissario Tecnico, che lo ha rispedito a casa, è la situazione legata alle scelte da prendere da parte del suo allenatore al club tra campionato e Champions League, con la stagione che è da poco cominciata.

Infortunio in Nazionale: l’annuncio dal ritiro della Federazione

Direttamente dal ritiro della Nazionale, è stato annunciato che il calciatore in questione ha lasciato la squadra per un problema di natura muscolare.

Al fine di non veder peggiorate le cose e col Manchester City che sfiderà il Napoli nella gara d’esordio della fase del campionato a otto gare, in contatto col club di sua proprietà, Thomas Tuchel ha ufficialmente deciso di spedirlo a casa. Dichiarazioni che sono arrivate in conferenza stampa, annunciando ai giornalisti presenti in sala stampa di non aver voluto correre rischi su un calciatore che deve recuperare ancora dai suoi problemi muscolari, che si erano già presentati al momento del raduno alla sosta.

Una convocazione che è presto arrivata per Quansah, difensore del Bayer Leverkusen che potrebbe formare la coppia centrale titolare con Marc Guehi, sostituendo l’infortunato. A lasciare la Nazionale inglese è infatti John Stones, fedelissimo nella difesa britannica che rischia di saltare la sfida contro il Napoli, come accadrà invece certamente per Cherki, che è out per i prossimi due mesi.

Napoli, occhio già alla Champions: quanti assenti

Rischiano di essere assenti diversi interpreti da una parte e dall’altra. Gli azzurri, non va dimenticato, che hanno la situazione legata a Lukaku. Questa, seppur risolta con Rasmus Hojlund che vivrà l’esordio in Champions League con i partenopei sfidando proprio il City, quasi in un derby di Manchester per lui, vede comunque il belga assente e quanto importante è per Antonio Conte si sa.

Poi c’è Kevin De Bruyne che torna a casa sua, ma senza ritrovare il suo ex compagno di squadra probabilmente in campo, dovessero confermarsi i tempi di recupero lunghi su di lui. John Stones, così come Cherki, potrebbe saltare il match contro il Napoli.