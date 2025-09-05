Problemi per Gattuso, ha lasciato il ritiro: salta Italia-Estonia

L’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale rischia di non cominciare nel migliore dei modi.

Attorno a questa nuova gestione tecnica c’è sicuramente tanta voglia ed entusiasmo, ma le notizie che arrivano da Coverciano non fanno ben sperare in vista dei prossimi impegni dell’Italia, validi per la (obbligatoria) qualificazione ai Mondiali in programma nell’estate 2026.

Stando alle ultime notizie, infatti, il CT Gattuso ha perso per infortunio uno dei suoi migliori giocatori, che ha preferito lasciare subito il ritiro della Nazionale per fare ritorno a casa e sottoporsi agli appositi accertamenti che faranno chiarezza sulle sue condizioni.

Ha lasciato il ritiro dell’Italia: problemi per Gattuso

Questa prima sosta per le Nazionali della stagione ha cominciato a mietere le prime vittime. Sfortunatamente ad aprire la lista è un calciatore italiano, che nel corso del ritiro di Coverciano ha accusato un problema fisico piuttosto importante.

In qualche modo si è cercato di recuperarlo, ma ragazzo e staff medico alla fine hanno optato per un ritorno a casa in via precauzionale così da evitare di peggiorare una situazione che rischia di compromettere la stagione del calciatore se presa sotto gamba. Essendo comunque un elemento importante della Nazionale di Gattuso, anche lo stesso CT ha appoggiato questa soluzione, nella speranza che gli accertamenti ai quali verrà sottoposto non evidenzieranno nessun problema in particolare.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, Gianluca Scamacca ha lasciato il ritiro di Coverciano per un delicato problema fisico che verrà monitorato a Zingonia nel corso di questa ultima settimana di sosta prima del ritorno della Serie A. L’attaccante dell’Atalanta salterà così non solo la partita di questa sera contro l’Estonia, ma anche quella in programma lunedì sera contro Israele.

Infortunio in Nazionale: condizioni e tempi di recupero

Gianluca Scamacca ha dunque lasciato la Nazionale per un problema fisico. Dopo l’incoraggiante inizio di campionato si pensava che l’attaccante dell’Atalanta si fosse messo alle spalle tutti i fastidi che lo hanno tormentato nelle ultime due stagioni, ma invece non è stato così.

Scamacca salterà infatti le sfide dell’Italia contro Estonia ed Israele per il solito ginocchio che oramai lo tormenta da anni. Riposo, non deve fare altro che questo per evitare di forzare la situazione e cadere in un nuovo loop infinito, anche perché oramai quella sua zona del corpo è molto sensibile. Per questo motivo l’ex attaccante del Sassuolo osserverà un periodo di riposo per l’appunto con l’obiettivo di tornare ad allenarsi in gruppo già nel corso della prossima settimana, così da essere agli ordini di Ivan Juric per la terza giornata di Serie A. Staremo a vedere.