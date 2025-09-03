Esonero in Serie A, primo ribaltone dopo la terza giornata

Occhio alle prossime ore con un primo esonero in Serie A che può diventare ufficiale se non dovesse arrivare il risultato sperato da parte della società che già sembra aver perso la pazienza.

Ci sono delle novità che arrivano in merito a quello che può essere un vero cambio in panchina che fa anche discutere, perché ci sono delle nuove notizie proprio riguardo la decisione che avrebbe preso ora il club che chiede dei risultati completamente diversi al proprio allenatore. Se non dovessero arrivare le risposte richieste dopo la sosta delle Nazionali può arrivare anche il primo esonero in Serie A.

Il momento è piuttosto complicato e sono diversi gli allenatori che già rischiano di essere licenziati, attenzione quindi a quella che può essere una scelta a sorpresa da parte della società se dovesse concretizzare il cambiamento in panchina.

Il cammino da parte di una società non ha convinto a pieno e per questo motivo che si valuta ora anche seriamente l’esonero dell’allenatore con un cambio pronto e la scelta del sostituto che potrebbe essere già stata presa.

Allenatore esonerato alla terza giornata di Serie A

Sono diversi gli allenatori di Serie A a rischio esonero, ma in questo momento sembra esserci uno su tutti che può essere fatto fuori da un momento all’altro. Diventano quindi decisive le partite e i risultati delle prossime sfide.

Tra le varie panchine a rischio c’è sicuramente quella dell’Atalanta con Juric che può essere licenziato. Perché dopo i tanti anni con Gasperini è arrivato un cambiamento che ora rischia di essere decisivo da subito.

Pisa, Parma e Lecce ora che diventa decisiva per Ivan Juric che può essere esonerato. Secondo le ultime notizie, infatti, il club si aspettava ben altri punti nelle prime giornate e per ora sono arrivati solo 2, con due pareggi che hanno fatto storcere il naso a tifosi e club.

Ecco che allora Juric si gioca l’esonero con Atalanta-Lecce se non dovesse dare risposte e risultati che la società chiede. Si tratta già di uno degli inizi peggiori di stagione della storia del club bergamasco.