“Meglio alla Juventus che al Napoli”: attacco dell’agente ad ADL

Nel pomeriggio di oggi l’agente di un ex obiettivo del Napoli ha mandato una bordata non indifferenza al club partenopeo.

Essenzialmente il procuratore ha snobbato il club partenopeo rafforzando alla fine quella che è stata la decisione del suo assistito, che quest’estate ha preferito trasferirsi alla Juventus piuttosto che accettare e rispondere alla chiamata di Antonio Conte, che da gennaio a giugno ha insistito tanto per averlo alla sua corte.

E chissà che insistendo su questo aspetto l’agente del calciatore non ha voluto mandare una frecciatina al Napoli, con il quale i rapporti a questo punto non sarebbero più così tanto idilliaci.

Attacco al Napoli: “Meglio alla Juventus”

Il Napoli è stata una delle regine di questo calciomercato estivo. Tante operazioni in entrata, alcune delle quali anche piuttosto importanti, eppure rischia di esserci una macchia che può rovinarlo, anche se non è assolutamente così.

Il discorso può però prendere una piega diversa, anche perché l’agente di uno degli (ex) obiettivi dichiarati dei partenopei è uscito allo scoperto lanciando una frecciata non indifferente al club di De Laurentiis.

Intervistato dai colleghi di TuttoJuve, infatti, nel presentare ai tifosi bianconeri Edon Zhegrova, arrivato dal Lille nell’ultimo giorno di calciomercato, l’ex intermediario del kosovaro Serxhio Mezi ha difatti snobbato al Napoli dicendo che il suo vecchio assistito ha fatto bene a preferire la destinazione bianconera. Ovviamente un’uscita del genere potrebbe far discutere e storcere il naso a tante persone, soprattutto lato Napoli, ma nel corso del suo intervento Mezi ha voluto puntualizzare il perché di questo pensiero, non volendo assolutamente mancare di rispetto al club campione d’Italia, che comunque non sembrava essere la soluzione ideale per il proseguo della carriera di Zhegrova.

Ecco perché la Juventus è meglio del Napoli

E dunque secondo Serxhio Mezi Edon Zhegrova ha fatto bene a scegliere la Juventus rispetto al Napoli. A prescindere da tutto le dichiarazioni dell’ex intermediario del kosovaro faranno discutere, ma il suo pensiero non è sbagliato, soprattutto se lo si analizza da un punto di vista tecnico.

Secondo Mezi, infatti, “Meglio alla Juventus che al Napoli” per il semplice fatto che Zhegrova in bianconero potrebbe trovare quella continuità di rendimento che in azzurro, con Neres, Lang e Politano davanti, sarebbe a rischio. Ovviamente solo il campo potrà dirlo e confermalo, ma i presupposti sembrerebbero esserci tutti, anche perché Igor Tudor già starebbe studiando una Juventus con Zhegrova titolare, a conferma di quanto detto da Mezi.