La Juventus lo riprende: primo colpo di gennaio, spunta l’indizio

La Juventus potrebbe non essersi fermata con il mercato di questa stagione, perché la sessione estiva si è conclusa ma già si pensa a quella di gennaio che può essere d’aiuto per tanti club.

Proprio i bianconeri possono valutare dei nuovi nomi da inserire in lista andando a trovare l’occasione giusta. Occhio a quello che può essere un grande colpo di scena con la Juventus che può riprnedere un suo ex giocatore che in questo momento è impegnato in Premier League, dove però dal campionato inglese arrivano degli indizi decisivi che possono cambiare completamente il suo futuro.

Il mercato non dorme mai e i dirigenti saranno sempre attenti a capire quelle che possono essere le migliori occasioni in vista dei prossimi mesi. Possibile novità per il mercato di gennaio dove ci sarebbe la volontà da parte anche della Juventus di farsi trovare pronta e osserva con attenzione tutto ciò che accade altrove.

Perché adesso spunta un indizio importante di calciomercato che può riaccendere l’interesse da parte della Juventus e altre società nei confronti di un giocatore che è molto considerato in Italia per aver fatto vedere di essere capace di dare garanzie e fare cose importanti.

Calciomercato Juve: lo riprendono, arriva a gennaio dalla Premier

Ecco che allora proprio anche la Juve pensa a quello che può essere un nuovo acquisto da piazzare per la prossima sessione di mercato, dove spunta fuori il nome di un calciatore che conosce molto bene l’ambiente bianconero visto che ne ha fatto parte.

A livello numerico la Juventus potrebbe essere in leggera difficoltà per quanto riguarda il reparto difensivo e valuterebbe dei nuovi innesti da fare per il mercato di gennaio. Può venir fuori anche un’occasione importante per i bianconeri perché dalle esclusioni eccellenti della lista Uefa spunta il nome anche di Radu Dragusin che dopo il grave infortunio di gennaio il Tottenham ha deciso di lasciare fuori.

Dragusin, ex Juventus, può tornare in Italia a gennaio se il Tottenham dovesse decidere di non puntarci più e occhio anche ad una possibile operazione in prestito. Il giocatore piace tanto in Serie A a più squadre che possono fiutare il colpo come i bianconeri.