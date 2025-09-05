Italia, rivoluzione Gattuso: fa fuori due big – Sky

L’Italia torna in campo e per la prima volta lo farà con Gennaro Gattuso come ct: l’esordio sarà contro Estonia e c’è già la prima rivoluzione.

La Nazionale deve fare un percorso netto da qui in avanti per sperare di potersi qualificare al prossimo Mondiale che si giocherà nel 2026 in America, Canada e Messico. Dopo due Mondiali in cui è mancata la qualificaizione va fatto di tutto per essere presenti alla più importante competizione internazionale per evitare di far calare il sipario calcistico su un Paese che ha dato tantissimo al calcio negli anni addietro.

La partita contro Estonia sarà già determinante per ritrovare serenità e fiducia: Gattuso è pronto a cambiare tante cose.

Italia, Gattuso dà il via alla rivoluzione

Il futuro dell’Italia passa dalle partite contro Estonia e Israele che possono tenere ancora in vita le speranze azzurre di andare avanti e pensare di potersi qualificare al prossimo Mondiale. Il corso Spalletti è terminato con una vittoria che potrebbe aver portato morale e fiducia oltre che tre punti fondamentali e ora è iniziato il corso Gattuso.

Il nuovo ct Azzurro ha il compito di far rinascere l’Italia, soprattutto dal punto di vista del gioco e della convizione dei propri mezzi, oltre che far rinascere il sentimento di appartenenza.

Secondo le ultime notizie, Gennaro Gattuso ha deciso di dare il via a una vera e propria rivoluzione con l’Italia: fa fuori due big dai titolari.

Italia, Gattuso fa fuori Kean e Locatelli

Gennaro Gattuso ha le idee ben chiare e si muoverà in maniera molto limpida nella scelta dei calciatori a cui affidare la “missione Mondiale”. Ci sono delle gerarchie da rispettare e il nuovo commissario tecnico farà in modo che la situazione possa andare nel miglior modo possibile.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, le prime mosse di Gattuso sulla formazione riguarderanno il centrocampo e l’attacco, oltre che un cambio modulo. Si torna a 4 in difesa, con il centrocampo che sarà composto da due calciatori di muscoli e corsa e tre trequartisti alle spalle della punta.

Kean e Tonali saranno titolari al posto di Retegui e Locatelli. L’ex attaccante dell’Atalanta, oggi in Arabia Saudita, ha perso il posto da titolare e rischia di non continuare il suo corso in azzurro se in futuro si mostrerà fuori condizione.

Italia-Estonia: 4 esclusi dalla partita

Le novità di Gennaro Gattuso inizieranno a intravedersi questa sera durante Italia-Estonia che si giocherà a Bergamo. Tra i protagonisti, però, non ci saranno due calciatori dell’Atalanta: out dai convocati sia Carnesecchi che Maldini.

Oltre ai due atalantini, restano fuori dalla lista dei conocati di Italia-Estonia anche Giovanni Leoni e Giovanni che saranno in tribuna per assistere alla sfida dei compagni ma pronti, ancora, per la gara contro Israele.