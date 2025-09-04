Maignan si svincola dal Milan: ha già trovato squadra

Capitano del Milan ma con un contratto in scadenza il prossimo giugno: Mike Maignan non è certo della sua permanenza in rossonero.

Anzi, non lo è proprio. I rapporti con la dirigenza sono oramai marci, al punto che il portiere francese avrebbe deciso di svincolarsi dal Diavolo al termine di questa stagione, non sedendosi neanche al tavolino con Tare e dirigenza per discutere di un’eventuale rinnovo.

Il tutto perché nella testa e nelle idee di Maignan già ci sarebbe la sua prossima avventura, mancata di poco quest’estate per via del volere di un convincente Max Allegri.

Maignan si svincola dal Milan

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Mike Maignan, che a quanto pare non dovrebbe essere al Milan. Nonostante il francese sia il titolare della formazione di Max Allegri, oltre che capitano, non è certa la sua permanenza in rossonero, complice anche il rischioso contratto in scadenza nel giugno 2026.

Le parti per il momento non si sarebbero ancora (ri)sentite dopo gli strascichi degli scorsi mesi, e la sensazione è che questo non accadrà. Il tutto perché sia il Milan che lo stesso Maignan avrebbero le idee piuttosto chiare su quello che accadrà nella prossima stagione. Ovviamente la situazione potrebbe ribaltarsi da un momento all’altro, perché nessuno esclude che i rapporti possano tornare quelli di una volta, ma la sensazione è che oramai il dado sia tratto.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di calciomercato, è difficile pensare che a questo punto Mike Maignan rinnovi con il Milan. Anzi, è quasi certo che il portiere lascerà il club rossonero al termine di questa stagione, svincolandosi da capitano, proprio come fece il suo predecessore, Gianluigi Donnarumma.

Maignan ha già trovato squadra

Mike Maignan non difenderà la porta del Milan nella prossima stagione. O almeno questo è quello che trapelerebbe dal quarto piano di Casa Milan, anche perché i contatti tra la dirigenza rossonera e gli agenti del portiere del francese non sono mai più ripartiti.

E la sensazione è che non succederà, anche perché Mike Maignan potrebbe già aver trovato squadra. Stiamo parlando del Chelsea, che dopo averlo corteggiato con una certa insistenza nel corso di quest’estate, potrebbe seriamente rifarsi sotto con la differenza che questa volta il francese sbarcherebbe a Londra a titolo gratuito, così da recare una doppia beffa al Milan, che non solo perderà un leader tecnico ed all’interno dello spogliatoio come Maignan, ma lo farà anche senza guadagnarci un euro.