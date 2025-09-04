Milan: summit in corso, vogliono chiudere un altro affare

Il calciomercato è finito? Non è proprio così. Negli uffici di Casa Milan si muove qualcosa. Ecco tutti i dettagli sulla mossa del club che è pronto a chiudere un altro affare.

Valutazioni in corso da parte del club che sta ragionando riguardo questo possibile affare di mercato, che vede i rossoneri protagonisti.

Chiusa la sessione con il botto, con l’arrivo a centrocampo di Rabiot, al Milan è mancata la ciliegina della punta centrale e del difensore. Alla fine, dopo tanti sondaggi fatti, il club ha deciso di non affondare il colpo per nessuno.

C’è però una questione irrisolta, che potrà essere definita molto presto anche per il mercato di gennaio 2026. Ecco tutti i dettagli.

Proseguono i colloqui fra la dirigenza e l’allenanatore, che ha sempre un peso maggiore nelle scelte finali del club. Tare, infatti, anche nelle scorse ore ha avuto un faccia a faccia con il mister. Sono arrivate delle indicazioni chiari da Casa Milan, riguardo la scelta finale del club che si sta già muovendo per il futuro: ecco in che modo.

Cosa succede al Milan? Nuovi aggiornamenti

E’ il portale calciomercato.com ad approfondire la tematica relativa alla trattativa che la società sta portando avanti con i procuratori del ragazzo.

Infatti, c’è ancora la possibilità di finalizzare il colpo che potrà portare dei benefici soprattutto per la prossima sessione di mercato invernale, che si aprirà a gennaio.

L’inverno è lontano ma come abitudine, i dirigenti già inizianoa lavorare per programmare tutto.

E in questi discorsi è finito anche il Milan che può mettere a segno un colpo davvero importante che riguarda il centrocampo. Attualmente, infatti, sono fuori rosa diversi giocatori che non rientrano nel progetto.

Fra questi spiccano Bennacer e Adli. Per il centrocampista algerino è arrivata una nuova proposta dalla Turchia. Venderlo sarebbe un grande affare per le casse del club: ecco perché anche in queste ore sono andati in scena dei summit fra società e procuratori.

Bennacer in Turchia?

Bennacer cerca una sistemazione. Il caso del centrocampista è assai spinoso, visto che ad oggi non ha accettato alcuna proposta. Ecco perché, in queste ore, c’è stato un altro summit con gli agenti del ragazzo.

Tare vedrà, nuovamente, i procuratori per torvare una soluzione. L’obiettivo è trovare un’intesa, visto che al Milan Bennacer guadagna 4 milioni di euro e pesa e non poco sul bilancio rossonero.

Il Trabzonspor è pronto, entro il 12 settembre, a mettere a segno questo colpo. Bisogna convincere solo l’algerino che non ha aperto a questa possibilità. L’incontro delle prossime ore, con gli agenti e Tare, potrebbe portare a qualcosa di concreto con il Milan che spera di chiudere quanto prima la cessione dell’algerino.