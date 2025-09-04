Inter, scoppia il primo caso: Chivu lo esclude dai titolari

In casa Inter c’è da registrare il primo momento di cambiamento importante che Chivu vuole apportare alla rosa in vista della sfida con la Juve.

I nerazzurri hanno iniziato la stagione esattamente come hanno finito la scorsa, con alti e bassi che fanno vivere con grande apprensione e agitazione quello che sarà il futuro dal punto di vista sportivo. I tifosi vorrebbero rivedere l’Inter trionfare in Italia e vincere in Europa ma c’è da seguire un importante percorso di crescita che possa portare i nerazzurri di nuovo in alto.

La situazione legata al futuro dell’Inter va studiata di settimana in settimana: intanto c’è il primo caso che Chivu dovrà subito risolvere in vista del Derby d’Italia contro la Juventus.

Inter, scoppia il primo caso della stagione

L’Inter ha perso in casa contro l’Udinese e per molti sono già iniziati i processi contro squadra e allenatore nonostante la stagione sia appena iniziata e quindi c’è tanto lavoro da fare per mettere tutti in riga e fare in modo che l’annata vada in un certo modo.

Le incertezze che si vivono in casa nerazzurra sono molteplici e Chivu sta provando a lavorare sui singoli e sul gruppo per fare in modo che gli errori visti nella gara contro l’Udinese siano solo d’esempio per il futuro e mai più ripetibili.

Secondo le ultime notizie, Chivu ha preso una decisione importante in vista di Juventus-Inter: ora rischia di esserci il primo caso della stagione.

Flop Bisseck: Chivu lo esclude contro la Juventus

Bisseck è stato trattenuto dall’Inter e da Chivu in estate nonostante le importantissime offerte arrivate dalla Premier League, soprattutto dal Crystal Palace, ma ora in un momento di difficoltà.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Yann Bisseck è di nuovo sul banco degli imputati in casa Inter. Ha qualità da vendere e può diventare uno dei centrali più forti d’Europa in futuro ma vive troppe disattenzioni che rischiano di portarlo fuori dai binari: anche contro l’Udinese una sua disattenzione è costata cara e ha contribuito alla sconfitta e ora c’è da prendere provvedimenti.

Chivu escluderà Bisseck dai titolari di Juventus-Inter. La scelta è già stata presa: al suo posto potrebbe esordire dal primo minuto il nuovo acquisto Manuel Akanji che ha grande esperienza e potrebbe già fare la differenza in un match così importante.

Bisseck out: deve ritrovare fiducia e serenità

Gli errori di Bisseck con l’Inter sono più iconici e determinanti delle cose positive che ha fatto vedere nei suoi anni in nerazzurro. Lo scorso anno una sua errata spizzata di testa favorì il gol di Orsolini all’ultimo secondo di Bologna-Inter e il suo tocco di mano contro la Lazio favorì il pareggio di Pedro, di fatto “aiutando” entrambe le volte il Napoli nella corsa Scudetto.

Il difensore tedesco, ora, deve ritrovare serenità e fiducia nel quotidiano, già negli allenamenti, per poi ritagliarsi nuovamente uno spazio importante tra i possibili titolari della rosa di Chivu.