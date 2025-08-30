Infortunio Ederson, è stato operato in segreto: i tempi di recupero

Attorno alle precarie condizione fisiche di Ederson aleggerebbe un mister che presto potrebbe essere risolto.

Nelle scorse ore sarebbe infatti uscita fuori una clamorosa indiscrezione riguardante la vera entità dell’infortunio che ha costretto il centrocampista brasiliano a saltare questo pomeriggio Parma-Atalanta. All’interno dell’ambiente bergamasco aleggerebbe una più che giustificata preoccupazione per le condizioni di Ederson, che andato a Roma non si sarebbe sottoposto ad esami specifici, bensì si sarebbe operato in gran segreto per risolvere una volta e per tutte il fastidio al ginocchio che lo tormentava oramai da settimane.

Clamoroso Ederson, si è operato: il motivo

L’Atalanta per il momento non ha confermato nulla, ma se quanto starebbe trapelando in merito alle condizioni di Ederson in queste ore fosse vero, avrebbe dell’incredibile. A quanto pare il centrocampista brasiliano non si sarebbe diretto a Roma per sottoporsi a degli accertamenti, bensì per operarsi direttamente.

Tenere nascosta una cosa del genere rischia seriamente di essere un’arma a doppio taglio per l’Atalanta, che comunque ha tutto il diritto di preservare la privacy del suo tesserato nel momento in cui le parti si fossero messe d’accordo per tenere nascosto il tutto. Allo stesso tempo, però, è difficile anche solo immaginare che si possa essere arrivati a tanto, ma non è da escludere nulla, anche perché la situazione sarebbe piuttosto delicata, sempre se confermata.

Sui propri profili social, più precisamente X, Enerix ha ben deciso si smascherare l’Atalanta svelando per l’appunto che l’infortunio di Ederson è più serio di quanto effettivamente si potesse immaginare. A Roma il brasiliano si sarebbe infatti operato a due lesioni al menisco, problema che lo terrà inevitabilmente lontano dal campo per un po’ di tempo. Oltre a questo, l’influencer ha anche puntato il dito contro la società di Percassi dicendo che la notizia non sarebbe uscita fuori perché la Dea non vuole che si alzi il prezzo del sostituto, in questo caso Musah.

Svelati i reali tempi di recupero di Ederon

E dunque Ederson è a Roma per un’operazione chirurgica e non per i più classici dei controlli. Può anche darsi che inizialmente il brasiliano sia andato lì effettivamente per questo, ma Enerix parla addirittura di un’operazione per risolvere una doppia lesione al menisco, non di certo una cosa da poco.

Nel momento in cui questo scenario dovesse essere confermato anche dall’Atalanta stessa, Ivan Juric non avrà a disposizione Ederson per almeno 2 mesi, che in realtà potrebbero diventare qualcosina di più tra ripresa atletica del calciatore e reintegro in rosa. Insomma, la Dea è un po’ spalle al muro, e non è un caso che sia alla ricerca disperata di un centrocampista in queste ultimissime ore di calciomercato.