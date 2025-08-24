Calciomercato Napoli: svolta a sorpresa, lo prendono dall’Atalanta

Ultima settimana di mercato rovente per il Napoli, che ha bisogno ancora di alcuni tasselli per completare la squadra a disposizione di Conte. Intanto, spunta fuori una nuova pista che porta al giocatore di proprietà dell’Atalanta.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a confermare questa indiscrezione di mercato, con il ds Manna che ha avviato i contatti con l’entourage del calciatore che non è più imprescindibile nei piani della Dea.

Una mossa a sorpresa da parte della società nerazzurra, che è pronta a valutare l’offerta del Napoli che è pronto a chiudere l’affare per portare il giocatore in azzurro. Un incrocio particolare che conferma le ambizioni della squadra di Conte che, parallelamente, sta portando avanti anche altri affari come quello relativo a Juanlu Sanche del Siviglia, come terzino destro, Elmas come jolly offensivo e Hojlund come sostituto di Lukaku.

Ma dall’Atalanta potrebbe arrivare l’ultimo colpo di mercato: ecco i dettagli.

Un Napoli bello e pimpante inizia come aveva finito lo scorso campionato: con una vittoria. A Reggio Emilia, contro il Sassuolo, gli azzurri si sono imposti con un netto 2-0 grazie ai colpi dei due campioni: McTominay e De Bruyne, al suo primo sigillo in Serie A.

Conte, però, perfezionista qual è, non si accontenta e attende ancora rinforzi per il suo Napoli che con Manna è a lavoro per regalare gli ultimi acquisti al tecnico salentino.

Calciomercato Napoli: svolta a centrocampo, lo prendono dall’Atalanta

Dalla difesa all’attacco, paradossalmente c’è ancora tanto da fare per il Napoli.

Gli azzurri, che cercano ancora degli elementi per completare la rosa, devono acquistare anche un nuovo centrocampista.

Nella lista dei gradimenti è finito anche una vecchia conoscenza, che per qualche ora – lo scorso anno – è stato già del Napoli. Si tratta di Marco Brescianini: Manna ha riavviato i contatti con il suo entourage, per portarlo in azzurro.

Brescianini a Napoli?

Alla ricerca di un vice De Bruyne, la società valuta con attenzione anche la candidatura del centrocampista dell’Atalanta, chiuso da una folta concorrenza in nerazzurro. Infatti, con la società di Percassi a lavoro per prendere anche Musah, si vedrebbe ridurre lo spazio per l’ex Frosinone, che potrebbe prendere una decisione diversa per la sua carriera. Non resta che attendere, dunque, la scelta finale di Manna che non perde di vista neanche altro obiettivi.