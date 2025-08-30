Hojlund Napoli: spunta la clausola, di cosa si tratta

Svelati i nuovi dettagli sull’affare che porterà al Napoli Hojlund. E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, a fornire ulteriori aggiornamento sull’accordo con il Manchester United che ha dato il via libera all’affare.

La fumata bianca è arrivata anche grazie all’insistenza di Conte, che ha spinto davvero tanto per avere a disposizione il bomber danese che tornerà in Italia dopo l’esperienza in Premier.

Sarà Hojlund, dunque, il sostituto di Lukaku, che dovrà stare fermo ai box per almeno un paio di mesi. Una trattativa lampo, quella per l’attaccante, con il Manchester United che alla fine ha accettato l’offerta.

La formula è stata trovata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Inoltre, è prevista una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. La verà novità, però, è rappresentata nella clausola presente nel contratto di Hojlund.

Dopo giorni di attesa ecco che arriva la svolta per l’attacco del Napoli, con gli azzurri che hanno deciso di definire l’accordo per l’arrivo di Hojlund che molto presto sarà in Italia per le visite mediche di rito.

Un colpo importante e di qualità da parte del ds Manna, che ha accontentato le richieste di Conte che ha chiesto un giocatore con le caratteristiche dell’ex Atalanta che torna in Italia dopo una parentesi, poco felice, al Manchester United.

Ha l’età giusta per continuare a crescere e tornare a fare la differenza, in un campionato come quello italiano che può esaltare le qualità di Hojlund che ha preteso una clausola nel suo contratto con il Napoli.

Cosa ha chiesto Hojlund al Napoli?

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che nell’accordo fra l’attaccante, il suo entourage, e il Napoli, sia presente una clausola particolare.

Infatti, ancor prima di arrivare e fare la differenza in azzurro, Hojlund ha deciso di inserire una clausola rescissoria. Ancora top secret le cifre ma di sicuro il club azzurro non è nuovo a situazioni del genere.

E’ già successo con Kim in passato e anche Osimhen.

Hojlund Napoli: clausola nel contratto

Il Napoli pur di accontentare Conte ha deciso di acconsentire ad ogni richiesta di Hojlund e del Manchester United. Adesso si attende solo l’ufficialità di questo colpo con gli azzurri che finalmente avranno il loro nuovo attaccante, per affrontare la stagione con maggiore sicurezza e tranquillità.