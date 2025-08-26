Serie A, prima sconfitta ed è subito esonero: Palladino il sostituto

La Serie A è appena cominciata, eppure ci potrebbe già essere un primo importante ribaltone su una panchina storica.

Stando alle ultime notizie, infatti, la pesante sconfitta alla prima di campionato non sarebbe stata per nulla digerita dalla proprietà, che in un momento di delusione acuta potrebbe anche seriamente valutare la possibilità di esonerare l’allenatore. Nulla ancora di confermato, presidente e direttore sportivo starebbero cercando di prendere la decisione migliore per il proseguo della stagione, ma il fatto che sia stato già individuato in Raffaele Palladino il profilo ideale per la panchina lascia intendere tante cose sulla strada intrapresa.

Prima sconfitta ed è subito esonero

La stagione è appena cominciata, eppure il calciomercato degli allenatori già starebbe cominciando a muovere delle pedine importanti, in particolare in Italia, visto che in Serie A potrebbe saltare la prima panchina d’Europa.

Nulla di confermato per il momento, si tratta di semplici voci di corridoio, ma la pesante sconfitta della squadra all’esordio in campionato potrebbe stravolgere tutto. Un passivo del genere avrà sicuramente colpito nell’orgoglio la proprietà, ma soprattutto il presidente, che in preda ad un momento di rabbia e delusione potrebbe anche prendere la clamorosa decisione di terminare subito la collaborazione con l’allenatore, esonerandolo. Per fortuna di tecnico, staff e giocatori siamo solo all’inizio, quindi c’è tempo per lavorare e recuperare, ma la prossima giornata potrebbe in un certo senso essere già decisiva, perché un altro passo falso del genere non sarà consentito.

Stando dunque a quanto trapela da San Siro, la sconfitta per 5 a 0 contro l’Inter potrebbe avere appunto messo in discussione la panchina di Marco Baroni, che in questi primi di mesi di lavoro al Torino non è riuscito a dare quanto meno un’impronta tecnica e caratteriale alla squadra, ed è forse questo quello che preoccupa di più.

Panchina in bilico: Palladino il sostituto

Stando a quanto riportato dal collega Nicolò Schira sui propri profili social, in occasione di Inter-Torino sugli spalti di San Siro era presente Raffaele Palladino, ex tecnico di Monza e Fiorentina in Serie A. Sicuramente il classe 1984 avrà presenziato a questa sfida per apprendere e studiare qualcosa dai colleghi, ma senza neanche farlo a posta potrebbe essersi trovato al posto giusto, al momento giusto.

Dopo una sconfitta del genere, infatti, non è da escludere che il presidente del Torino Urbano Cairo abbia ordinato al suo direttore sportivo Vagnati di intercettare Palladino e parlargli, mettendolo in guardia in vista di un futuro più prossimo di quanto si possa immaginare. Ovviamente su questo fronte non arrivano conferme, ma qualora il Torino dovesse perdere anche la seconda di campionato la situazione potrebbe farsi interessante. Staremo a vedere.