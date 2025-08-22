Esonero Sarri: fissato già un accordo, chi lo sostituisce

La vicenda Sarri, legata al blocco mercato, ha stravolto e non poco le cose nell’ambiente biancoceleste.

Il tecnico di Figline ha dovuto lavorare in condizioni diverse rispetto a quelle che aveva accordato all’inizio, al momento della sua firma con i biancocelesti. Ma le cose sono andate avanti, in un comunicato ufficiale della Lazio che definiva “saldo” il posto dell’ex Juve e Napoli.

In un accordo già fissato, Lotito ha cambiato le carte in tavola da un momento all’altro, dando a chi ci sarà in panchina quelle che sono delle garanzie che, fino ad oggi, Sarri non aveva avuto. Si tratta di alcune condizioni sulle quali la Lazio può lavorare, mettendo nel mirino un piazzamento in Europa che è tutto tranne che scontato considerando che la Lazio non può fare mercato e vede squadre coinvolte nella lotta al piazzamento tra Europa e Conference League come Atalanta, Fiorentina, Roma, Bologna e anche altre che ci proveranno da “outsider” come il Como.

Le ultime sull’esonero di Sarri: Lotito ha già un accordo

Tra dimissioni e possibile esonero, sono circolate alcune voci dopo la firma con la Lazio per Maurizio Sarri, che vedono stravolgimenti oggi.

Come hanno fatto sapere da Il Corriere dello Sport, ci sarebbe in mano un nuovo accordo con Claudio Lotito per quanto riguarda il progetto tecnico della Lazio che, come un fulmine a ciel sereno ha visto il blocco del mercato ai biancocelesti.

Il club della Capitale è stato fermato sul mercato fino a gennaio e Maurizio Sarri ha dichiarato apertamente di essere rimasto sorpreso dallo stesso blocco sul calciomercato. Alla fine le voci sull’esonero sono state completamente allontanate, ma occhio a ciò che accadrà per gennaio. Perché è proprio in un accordo, in un patto fatto con Lotito che Maurizio Sarri è stato convinto sulla sua permanenza alla Lazio. L’accordo è legato alla “carta bianca” che verrà data a Maurizio Sarri per il calciomercato che sarà fatto proprio nel mese invernale. Un mercato estivo che, in sostanza, è “rimandato” a gennaio.

Chi può sostituire Maurizio Sarri? La lunga lista

Dovesse non convincersi però ad attendere a gennaio per il calciomercato che dovrà mettere in piedi la Lazio, la separazione con il tecnico di Figline potrebbe arrivare con un ex Lazio al suo posto.

Tra gli allenatori liberi, nella lunga lista degli svincolati, risulta esserci il nome di Sergio Conceicao. Oltre all’ex allenatore del Milan, occhio anche a Thiago Motta che pure vuole rilanciarsi dopo la brutta parentesi vissuta alla Juventus.