Bufera Milan, Corona svela i messaggi contro Allegri: “Me**a”

La sconfitta di ieri contro la Cremonese rischia di alzare un polverone ancora più grande rispetto a quello che sta già colpendo il Milan.

Proprio in queste ore, infatti, Fabrizio Corona ha fatto uscire delle chat social dove uno dei membri della Prima Squadra ha parlato di Max Allegri ad un’amica non utilizzando parole al miele per il suo (nuovo) allenatore. Il motivo di questo sfogo ha a che vedere con una recente decisione del tecnico proprio nei confronti dell’interessato, che indubbiamente non l’ha presa bene.

Questo altro non fa che confermare l’aria di tensione che si respira dalle parti di Milanello, e chissà che il malcontento non possa estendersi anche tra l’area sportiva e la dirigenza per via di questi ultimi giorni di calciomercato.

Corona svela i messaggi contro Allegri

La stagione non è neanche iniziata e già si starebbero cominciando a registrare delle tensioni tra Massimiliano Allegri e il gruppo squadra. E pensare che con l’arrivo di un tecnico del genere ci si aspettava disciplina dalle parti Milanello, ma a quanto pare non è così, o meglio, è da rivedere.

Dopo la sconfitta di ieri un altro polverone avrebbe colpito il Milan. Il mittente è sempre il solito, Fabrizio Corona, che tramite la sua agenzia di stampa ha fatto uscire delle chat social di un calciatore della Prima Squadra che altro non fa che parlare male di Max Allegri. Il ragazzo pensava di potersi confidare senza troppi problemi a questa sua conoscente, che invece l’ha “tradito” diffondendo chat che adesso potrebbero seriamente metterlo nei guai.

In attesa di capire quale potrebbe eventualmente essere la decisione del Milan e di Allegri, i messaggi di Alex Jimenez restano, e fanno anche piuttosto discutere. Lo spagnolo ha infatti dato della “me**a” al tecnico toscano, contestandogli una decisione importante passata però in secondo piano.

“Allegri è una me**a”: il motivo dietro questo sfogo

Già non partiva avanti nelle gerarchie di Max Allegri, ma con i messaggi trapelati nelle scorse ore Alex Jimenez rischia di essere retrocesso ancora di più.

Parlando con un’amica sul posto social Instagram, l’esterno spagnolo non ha utilizzato parole al miele per il tecnico toscano, arrivandolo anche a definire in modo poco carino. Ma cosa ha portato l’ex Real a fare una cosa del genere? Essenzialmente gli screzi tra i due sono nati quando Allegri ha deciso di escludere Jimenez dalla breve tournée inglese per via dei continui ritardi del giocatore, retrocesso poi in Milan Futuro in quell’arco di pochi giorni. Con l’U23 rossonera lo spagnolo ha anche giocato un’amichevole facendo bene, trovando poi continuità nel corso degli allenamenti, ma questo non gli è bastato per (ri)conquistare la fiducia del suo allenatore, che adesso rischia seriamente non prenderlo più in considerazione per via di questi messaggi.