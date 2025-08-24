Boniface sarà del Milan, ma non giocherà: arriva un altro attaccante

Victor Boniface è il tema caldo in casa Milan, leggermente meno della sconfitta contro la Cremonese alla prima a San Siro.

Si è registrata un’esigenza, proprio nella sfida contro il club neo-promosso che ha vinto la sua prima partita di sempre contro il Milan a San Siro, segnando per sempre la storia del club di Cremona. È quella dell’attaccante perché Santiago Gimenez non basta e figurarsi Leao quando rientrerà, per giocare come punta e non da esterno.

Il Milan aveva provato a sistemare le cose con Victor Boniface che, per ora, è rientrato in Germania. Ma tra chi dice che può saltare tutto, c’è anche una possibilità che arriva dalla Germania stessa, come riportato da CalcioNews: la firma di Boniface col Milan, a condizioni diverse dal Leverkusen, più una terza scelta in attacco. Se non dovesse bastare, per la condizione fisica, ecco che i rossoneri avranno un altro attaccante oltre Santi Gimenez.

Calciomercato Milan: Boniface firma lo stesso, l’ipotesi

L’ipotesi a sorpresa che sta venendo fuori al Milan è quella di vedere Victor Boniface in rossonero malgrado le visite mediche fallite.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha fatto chiarezza nel pre-partita della sfida a San Siro contro la Cremonese. Si stanno facendo valutazioni in rossonero per capire se è possibile prenderlo lo stesso, a condizioni diverse, in un prestito che possa permettere a cifre ancor più basse rispetto a quelle che il Milan aveva accordato per l’arrivo del bomber nigeriano.

A queste condizioni, a quel punto, il Milan potrebbe permettersi di vedere ugualmente la firma di Boniface. L’attaccante nigeriano ha riscontrato un problema al ginocchio destro e soltanto oggi il Milan andrà a prendere una decisione definitiva su di lui. L’esito dei test porterà a quella che il Milan spera come idoneità sportiva totale e non parziale. Solo a quel punto il Milan prenderà Boniface in prestito con il diritto di riscatto. Altrimenti, per Boniface, si aprirebbe anche un prestito secco più l’arrivo di un terzo attaccante.

Chi prende il Milan con o senza Boniface? Due opzioni

Due opzioni per il Milan arrivano, se dovesse saltare definitivamente Boniface.

Da una parte la possibilità di rientrare in corsa per Hojlund, Vlahovic oppure anche Dovbyk e Harder, ma dall’altra c’è quella low cost che porterebbe all’arrivo di Mitrovic, che permetterebbe al Milan di trovare un attaccante valido da alternare a Gimenez, ma con la possibilità pure di vedere Boniface in campo nell’arco della stagione. Oppure col rischio di non vederlo mai giocare, ai margini del progetto dei rossoneri, dovesse subire le ricadute che il Milan teme e che hanno frenato l’operazione sul nigeriano.