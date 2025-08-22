Novità Napoli, colpo a sorpresa dagli svincolati: il nome

L’incredibile estate di calciomercato del Napoli potrebbe regalare almeno un altro colpo al di fuori di Rasmus Hojlund.

Fatta eccezione per il danese, che in rosa andrà a prendere il posto di Romelu Lukaku, Antonio Conte avrebbe chiesto alla dirigenza anche un esterno destro, che si pensava potesse, e dovesse, rispondere al nome di Juanlu Sanchez del Siviglia. Le cose con gli andalusi sono però andate avanti troppo le lunghe, con il Napoli che scocciatosi avrebbe deciso di valutare anche altre soluzioni, mettendo gli occhi su un profilo esperto, vincente, di caratura internazionale, che potrebbe firmare addirittura gratis.

Novità Napoli: altro rinforzo, firma gratis

Nel corso di questo calciomercato il Napoli si è mosso tanto e bene, cosa che continuerà a fare anche per questi ultimi 10 giorni, anche perché ci sono da regalare almeno altri due rinforzi ad Antonio Conte.

Uno è sicuramente l’attaccante, con Rasmus Hojlund oramai l’unico rimasto in corsa per sostituire Romelu Lukaku. L’altro è l’esterno di destra, il terzino per intenderci, con le quotazioni di Juanlu Sanchez che starebbero precipitando per via della resistenza del Siviglia. Essendo il preferito del tecnico salentino, per lo spagnolo il Napoli farà comunque un altro tentativo, l’ultimo, anche se un’alternativa valida sarebbe già stata individuata dal gruppo di lavoro partenopeo.

Stando alle ultime notizie, infatti, saltata una volta e per tutte la pista che porta al classe 2003, non è da escludere che il Napoli possa seriamente valutare l’ingaggio di Lucas Vazquez per la fascia destra, classe 1991 ex Real Madrid ancora senza squadra dopo la scadenza del suo contratto con i Blancos. Sicuramente l’anagrafica non gioca a suo fare, ma dovendo fare il sostituto di Giovanni Di Lorenzo il 34enne potrebbe essere una soluzione più che valida, considerando il fatto che è gratis.

Napoli, contattato l’esterno: a breve la decisione

La priorità del Napoli per la fascia resta Juanlu Sánchez, ma Lucas Vazquez potrebbe comunque essere un’opportunità da non accantonare a priori, anche perché stiamo parlando di un giocatore che da vice potrebbe dire ancora il suo ad alti livelli.

Eppure, stando ai colleghi Marca, è difficile pensare che il classe 1994 possa continuare a giocare in Europa. Al momento una decisione definitiva in merito al suo futuro non sarebbe ancora stata presa, ma Lucas Vazquez è conteso tra Qatar e Arabia Saudita, campionati dove andrebbe a guadagnare tanti soldi per concludere tra la ricchezza più totale una carriera fatta di Real Madrid e trofei. Ovviamente questa è la situazione ad oggi, con il Napoli totalmente defilato e disinteressato, ma chissà cosa potrebbe accadere nel momento in cui i campioni d’Italia dovessero davvero pensarci. Staremo a vedere.