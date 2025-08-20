Non solo Hojlund: il Napoli chiude anche per un altro attaccante

Al Napoli bastava sostituire l’infortunato Lukaku con Hojlund, cosa che farà ovviamente, ma di accontentarsi Conte non ne vuole sapere.

Sfruttando la lunga degenza del suo pupillo, il tecnico salentino avrebbe chiesto al presidente Aurelio De Laurentiis di lavorare per portare in azzurro un altro attaccante. Dovendo giocare e competere su più fronti, Conte vuole avere almeno tre attaccanti a disposizione. Quando tornerà Lukaku diventeranno quattro, ma pazienza, perché è sempre meglio averceli giocatori del genere in rosa. E volendolo accontentare in tutto e per tutto, il presidente del Napoli è pronto a (ri)portare in Italia il giocatore.

Hojlund non basta: il Napoli prende un altro numero 9

Avendo virato in maniera forte e decisa su Victor Boniface, il Milan ha lasciato strada spianata al Napoli per Rasmus Hojlund, che ovviamente non se lo farà ripetere più di una volta. La società partenopea è infatti in trattativa con entrambe le parti fiduciosa di raggiungere un accordo a stretto giro, così da mettere a disposizione di Antonio Conte il danese almeno per la seconda giornata di campionato.

Con Lukaku out per almeno 4 mesi, però, Antonio Conte vorrebbe in rosa almeno 3 attaccanti “sani” sui quali fare affidamento, motivo per il quale negli ultimissimi giorni di calciomercato il Napoli potrebbe percorrere una strada non tanto romantica, quanto suggestiva e ambiziosa, dato che stiamo comunque parlando di un giocatore uscito un po’ dai radar ma che comunque è ancora in grado di fare la differenza.

Scrive infatti il collega Manuel Parlato sui propri profili social che la candidatura di Mauro Icardi potrebbe presto prendere quota dalle parti di Castelvolturno. Oscurato al Galatasaray da Victor Osimhen, l’argentino potrebbe seriamente aprire a un ritorno in Serie A per tornare a sentirsi protagonista ma soprattutto per ritrovare fiducia e minuti delle gambe. E a Napoli queste cose potrebbe trovarle, considerata la voglia di Antonio Conte di lottare più su fronti.

Napoli ‘forza 4’? Le ultime

Il Napoli in questa stagione potrebbe avere tesserate quattro prime punte se dovessero andare in porto i discorsi sia per Rasmus Hojlund che per Mauro Icardi. Il discorso è semplice: Romelu Lukaku resterà fuori per almeno 4 mesi, e nessuno garantisce che possa tornare come prima. Per questo motivo la candidatura dell’argentino non sarebbe da scartare a priori, anche se spesso e volentieri ci si dimentica che il Napoli ha anche Lorenzo Lucca in rosa.

A fronte di questo è più semplice pensare che Antonio Conte possa fare affidamento sull’ex Udinese e Hojlund piuttosto che strafare abboffando la rosa di giocatori, ma allo stesso tempo non è da escludere niente, soprattutto se a proporre questa soluzione fosse Icardi stesso, da sempre affascinato all’idea di giocare per il Napoli. Staremo a vedere.