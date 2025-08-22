Infortunio Bailey, la Roma soffia il sostituto al Napoli

La Roma è alle prese con l’infortunio di Leon Bailey: la pista Sancho è molto difficile e ora spunta un altro nome a sorpresa.

I giallorossi stanno provando a costruire una rosa di alto livello che possa fare bene sia in Serie A che in Europa League e possa permettere a Gasperini di ritenersi ampiamente soddisfatto di aver fatto la scelta di accomodarsi su una panchina sempre rovente e spesso avvolta da continue polemiche.

L’infortunio di Bailey ha rovinato i piani iniziali di Gasperini che ora ha chiesto un nuovo calciatore da poter portare immediatamente a disposizione per l’inizio del campionato.

Calciomercato Roma: nuovo esterno al posto di Bailey

La Roma ha perso Leon Bailey dopo il primo giorno di allenamento per un infortunio muscolare. L’esterno giamaicano si è presentato a Trigoria con grande trasporto per la grande stagione che sta per iniziare, avrebbe voluto mettersi subito a disposizione ma dovrà stare fermo per un po’.

Gli esami strumentali hanno svelati la realtà entità dell’infortunio di Bailey con i conseguenti tempi di recupero stimati su circa un mese.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Roma andrà su un altro esterno offensivo che possa sostituire Bailey e dare modo a Gasperini di allenare una rosa completa in tutti i reparti.

Roma, spunta l’idea Elmas: c’è da superare il Napoli

La Roma cerca un sostituto di Bailey e un altro potenziale titolare da inserire nelle rotazioni della stagione che sta per iniziare. Il preferito resta Sancho ma ci sono difficoltà nel convincere il calciatore e per questo motivo ora si può cambiare obiettivo.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Roma ha messo Eljif Elmas nel mirino: il jolly macedone vuole tornare in Serie A e ha dato il suo ok al trasferimento in azzurro perché è rimasto molto legato alla piazza ma tra i partenopei e il Lipsia non c’è ancora l’accordo per arrivare alle firme.

La Roma si è inserita nell’affare Elmas e vuole provare a superare il Napoli e portare il macedone immediatamente a disposizione di Gasperini. È molto duttile e potrebbe rappresentare la carta giusta per ricoprire tutte le zolle in cui durante la stagione ci saranno defezioni.

Elmas alla Roma? Le cifre dell’affare

La Roma sta puntando Elmas e nei prossimi giorni proverà ad affondare il colpo definitivamente per soffiarlo al Napoli. Il Lipsia è stato molto chiaro con il club partenopeo e aprirebbe alla cessione solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto.

Lo stesso farà con la Roma, chiedendo le stesse cifre che ha chiesto al Napoli: 18 milioni di euro. I giallorossi stanno valutando la situazione e molto presto muoveranno passi concreti per il macedone.