Lazio: 40 mln per Castellanos, il sostituto arriva dalla Spagna

Valutazioni in corso in casa Lazio con i biancocelesti che sono pronti a monetizzare dalla partenza del Taty Castellanos che può portare 40 milioni di euro nelle casse del club biancoceleste.

La cessione dell’attaccante argentino apre dei nuovi scenari riguardo il prossimo bomber da prendere con la società che sta valutando varie ipotesi per il futuro. Si cerca, infatti, un giocatore con caratteristiche differenti, che possa esprimersi al meglio nello scacchiere tattico di mister Inzaghi.

E’ l’edizione odierna de Il Messaggero a fare il punto della situazione riguardo le prossime mosse di mercato della Lazio, che dovrà prima cedere e poi acquistare dei nuovi giocatori.

Senza la partecipazioni alle Coppe, la rosa dovrà essere sfoltita visto che alcuni elementi rischiano di non trovare tanto spazio la prossima stagione.

Per questa ragione, il club è a lavoro per liberare spazio in rosa e poi prendere altri giocatori, che dovranno essere funzionali all’idea di gioco dell’allenatore che è tornato sulla panchina dei biancocelesti dopo un anno di stop.

Calciomercato Lazio: chi arriva al posto di Castellanos?

Cresce l’attesa da parte dei tifosi che sono curiosi di conoscere quale sarà il prossimo acquisto della Lazio, che si sta muovendo per il centrocampo in cerca di una nuova mezzala offensiva.

Il nome di Colpani è quello uscito fuori negli ultimi giorni ma è in attacco che può arrivare la grande sorprese. La svolta, infatti, può essere imminente dopo la partenza di Castellanos che può trasferirsi in Premier League per 40 milioni di euro.

A quel punto, il club biancoceleste avrebbe la disponibilità economica per chiudere un grande affare e prendere il giocatore spagnolo: ecco quale.

Oyarzabal alla Lazio?

Riflessioni in corso per la Lazio con il ds Fabiani a lavoro anche per il mercato in uscita. I biancocelesti sono pronti a sacrificare Castellanos, che interessa tanto ai Wolves e al West Ham. La partenza dell’argentino, che può fruttare 40 milioni di euro, può fare da apripista all’arrivo in squadra di Giacomo Raspadori del Napoli e Mikel Oyarzabal della Real Sociedad.

Non si cerca, infatti, un bomber vecchia scuola ma un attaccante duttile e bravo tecnicamente, capace di poter dialogare anche con i compagni e giocare, all’occorrenza sulla fascia.+

Un’idea che piace e non poco all’allenatore che, però, in questo momento, non vuole andare oltre anche perché è consapevole che senza l’addio di Castellanos sarà difficile portare alla Lazio Oyarzabal.