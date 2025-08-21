Milan: non solo Boniface, prendono un altro attaccante

Il Milan gioca su più tavoli: non solo Boniface, Tare ha in mente un altro colpo per l’attacco. Ecco tutti i dettagli riguardo il doppio acquisto per i rossoneri, che sono pronti a definire questa nuova operazione di mercato.

I rossoneri si sono mossi in anticipo e alla fine hanno deciso di virare con forza su Boniface del Leverkusen, che sarà il prossimo rinforzo in avanti per Allegri che fino all’ultimo ha sperato nell’arrivo di Vlahovic.

Costi troppo elevati per il serbo, che adesso è destinato a proseguire l’esperienza in bianconero almeno fino alla scadenza fissata per giugno 2026. Dusan, a questo punto, può diventare un’occasione nella prossima stagione, quando sarà possibile prenderlo a parametro zero.

Intanto, nell’immediato, il club si è cautelato con il prestito di Boniface che può arrivare insieme ad un altro attaccante di prospettiva: ecco tutti i dettagli.

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a confermare questa pista di mercato, che riguarda il calciatore di proprietà dello Sporting.

Milan: non solo Boniface, chi arriva in attacco

Inserito fra i candidati per il Golden Boy, ha una valutazione di 25 milioni di euro.

Per caratteristiche è quello che Allegri cerca per completare l’attacco. La giovane età, poi, lo rende ancora più interessante, perché in prospettiva può rappresentare il futuro del Milan insieme a Camarda.

Una coppia d’oro per i prossimi anni, che mettono a sonni traquilli i rossoneri che adesso vogliono accelerare per garantirsi l’attaccante di appena 20 anni che all’occorrenza può svariare su tutto il fronte offensivo, anche sull’esterno.

E’ un profilo interessante, seguito con particolare attenzione dagli scout del Milan che hanno dato il via libera all’affare. Non resta che convincere lo Sporting, che dopo Gyokeres potrebbe privarsi di un altro giocatore importante in avanti.

Milan Conrad Harder: perché Tare vuole prenderlo

L’attaccante del presente e quello del futuro: è questa la strategia dei rossoneri, che con Boniface risolvono i problemi nell’immediato e con Conrad Harder per le prossime stagioni.

Il 20enne, protagonista della Nazionale Under 21 danese, reduce da 5 gol con lo Sporting, ha un costo di 25 milioni di euro. Tare è pronto a scommetterci soprattutto in prospettiva futura, per costruire insieme a Camarda l’attacco del Milan per i prossimi anni.

Ecco perché la società ha deciso di virare con forza su Boniface, che sarà preso a condizioni favorevoli: prestito con diritto di riscatto a 30-35 milioni. Insieme al nigeriano può arrivare anche Conrad Harder che resta sempre nella lista mercato dei rossoneri.