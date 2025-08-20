Boniface al Milan: assist al Napoli, l’esordio alla prima al Maradona

Victor Boniface è la scelta fatta dal Milan che, probabilmente, arriva in un effetto domino col Napoli per la punta.

L’assalto finale che arriva da parte del Milan è per il bomber nigeriano che, salutando il Bayer Leverkusen, potrebbe far approdo in Serie A dopo i diversi rumors di calciomercato che lo hanno riguardato.

Il Napoli si è tagliato fuori dalla corsa per Boniface, con il calciatore nigeriano che non sarà preso dal club azzurro che vorrà evitare operazioni legate all’approdo poi in Coppa d’Africa degli stessi calciatori nel corso del prossimo inverno. E questo, accende due possibilità diverse per il Napoli e per il Milan. Da una parte i rossoneri che vanno a prendere Boniface, come ha fatto sapere il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, dall’altra il Napoli che vede mollate le piste Hojlund e Vlahovic, potendo serenamente preparare l’assalto per l’erede di Romelu Lukaku.

Calciomercato: Boniface al Milan, girandola di centravanti

Boniface al Milan sblocca il mercato in Serie A. L’arrivo del nigeriano a San Siro aprirebbe la possibilità concreta da parte del Napoli di piazzare il colpo che vorrà per il proprio attacco. Tant’è che il cerchio si stringe, col Milan che rinuncerà al colpo che porta ad uno tra Dusan Vlahovic e Rasmus Hojlund.

Uno tra i due centravanti ha seria intenzione di firmare per uno dei top club d’Italia ed è il Napoli a poterne trarre vantaggio. Da una parte il dispendioso trasferimento che riguarda Hojlund – da Manchester chiedono 50 milioni almeno – e dall’altra l’occasione di calciomercato per il cartellino a cifre al ribasso sul serbo, che pare convincere di più Conte. Ma quest’ultimo, arriverebbe con l’ostacolo ingaggio.

In questo momento, in pole per il Napoli, c’è Vlahovic. E lo stesso serbo, a causa di Boniface come prima scelta al Milan, pare essere tramontato completamente come ipotesi di calciomercato per il club rossonero.

Esordio al Maradona: il Napoli lo può presentare come titolare

Da Napoli-Cagliari a Napoli-Cagliari. L’ultima volta della scorsa stagione con il trofeo consegnato in campo dello Scudetto 2025 alla prima davanti al popolo del Diego Armando Maradona. Con Vlahovic, oppure con Hojlund titolare.

L’esordio del nuovo attaccante dei partenopei potrebbe arrivare in Napoli-Cagliari, nella serata di sabato 30 agosto che il Napoli vivrà alla prima al Maradona. L’intenzione di Giovanni Manna è quella di portare a Conte un nuovo attaccante, seppur non subito e per il Sassuolo, quantomeno per la seconda di campionato. Prima dello stop per le Nazionali dove il giocatore potrebbe anche scegliere di rinunciare alla convocazione in Nazionale, per poi essere pronto agli impegni importantissimi di settembre tra campionato e Champions League.