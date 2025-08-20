Calciomercato, Piccoli alla Fiorentina: vendono Kean, ha un accordo

Il nome di Moise Kean torna prepotentemente sul mercato: ora con l’arrivo di Piccoli si torna a parlare della sua cessione immediata.

L’attaccante italiano è stato uno dei migliori della passata stagione e con i suoi gol ha contribuito fortemente ai sogni della Fiorentina che gli ha dato grande fiducia e ha deciso di puntare ancora fortemente su di lui. La società ha fatto di tutto per trattenerlo in questa sessione estiva e dopo la scadenza della clausola rescissoria è sembrato tutto sotto controllo per la sua permanenza ma ora in casa Viola si torna a “tremare” per possibili assalti finali.

Il futuro di Kean è tornato al centro di numerose discussioni di mercato e ora la Fiorentina teme di poterlo perdere realmente.

Calciomercato, cambia il futuro di Kean: le ultime

Il nome di Kean è al centro di grandi discussioni che riguardano la possibilità di vederlo andare via in queste ultime ore e lasciare Pioli senza il centravanti titolare della passata stagione, nonché il vicecapocannoniere della Serie A.

La Fiorentina ora ha preso Roberto Piccoli dal Cagliari e per questo motivo si è iniziato a parlare nuovamente dell’addio di Kean, visto che in rosa c’è anche Edin Dzeko.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Fiorentina può perdere Moise Kean negli ultimi giorni di agosto: ci sono forti interessamenti su di lui.

Piccoli alla Fiorentina e Kean via: dove andrà?

La Fiorentina teme di poter perdere Moise Kean negli ultimi giorni. In realtà potrebbe essere una conseguenza dell’arrivo di Piccoli e della presenza di Edin Dzeko in Viola.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Fiorentina sta chiudendo in questi momenti per Roberto Piccoli che già nella giornata di domani potrebbe arrivare a Firenze, svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto con i Viola.

Kean potrebbe decidere di andare via essendo arrivato Roberto Piccoli dal Cagliari. L’accordo tra i club è stato raggiunto sulla base di un’offerta a titolo definitivo da 25 milioni di euro più bonus.

Il Napoli vuole Kean: pronta la super offerta

Moise Kean è l’obiettivo numero uno del Napoli per sostituire Romelu Lukaku. Gli azzurri lo hanno seguito anche prima dell’inizio del mercato e hanno sondato il terreno con i suoi agenti, salvo poi andare su Lucca perché non avrebbe avuto senso la convivenza con il bomber belga.

Ora che l’ex Inter e Roma rischia di restare fermo per almneo 6 mesi, il Napoli cerca un centravanti titolare e ora torna forte su Kean. Manna e Conte vogliono proporre un’offerta da 50 milioni più bonus per prendere l’attaccante italiano.