Moise Kean e Rafael Leo giocheranno insieme in una big di Serie A? È arrivato uno strano annuncio in diretta.

Il futuro del calcio italiano può vedere dei movimenti clamorosi che possono stravolgere totalmente la Serie A e non solo. Ci sono state tante voci di mercato in questa sessione estiva di trasferimenti ma non tutte si sono concretizzate.

Ora è arrivato un annuncio in diretta che ha del clamoroso: Moise Kean e Rafael Leao insieme in una big di Serie A per vincere tutti i trofei disponibili.

Calciomercato, Leao chiama Kean al Milan

Il futuro di Rafael Leao e di Moise Kean potrebbe essere in qualche modo intrecciato. Ci sono state tante voci negli ultimi mesi e ora si è tornati a parlare di un possibile ritorno di fiamma per vederli insieme.

Rafael Leao ha “chiamato” Moise Kean al Milan. Il portoghese si è detto felicissimo se riuscisse a giocare insieme all’attaccante italiano in maglia rossonera nell’immediato futuro.