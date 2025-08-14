Moise Kean e Rafael Leo giocheranno insieme in una big di Serie A? È arrivato uno strano annuncio in diretta.
Il futuro del calcio italiano può vedere dei movimenti clamorosi che possono stravolgere totalmente la Serie A e non solo. Ci sono state tante voci di mercato in questa sessione estiva di trasferimenti ma non tutte si sono concretizzate.
Ora è arrivato un annuncio in diretta che ha del clamoroso: Moise Kean e Rafael Leao insieme in una big di Serie A per vincere tutti i trofei disponibili.
Calciomercato, Leao chiama Kean al Milan
Il futuro di Rafael Leao e di Moise Kean potrebbe essere in qualche modo intrecciato. Ci sono state tante voci negli ultimi mesi e ora si è tornati a parlare di un possibile ritorno di fiamma per vederli insieme.
Rafael Leao ha “chiamato” Moise Kean al Milan. Il portoghese si è detto felicissimo se riuscisse a giocare insieme all’attaccante italiano in maglia rossonera nell’immediato futuro.
Durante una diretta su Twitch sul canale del numero 10 del Milan, un utente ha chiesto: “Perché non porti Kean in live?”. E di tutta risposta il portoghese è stato molto schietto: “Magari… Anche al Milan!“. I due calciatori sono grandi amici anche fuori dal campo e per questo desiderano giocare insieme un girono.
Kean al Milan con Leao? Le ultime
“Voglio molto bene a Moise, è mio fratello e insieme in campo faremmo paura, mangeremmo tutti“, ha poi concluso Leao nella sua diretta su Twitch parlando della possibilità di giocare insieme a Kean al Milan.
Il Milan cerca un attaccante di altissimo livello e nei primi giorni di Massimiliano Allegri in rossoneri si era parlato di un forte interesse nei confronti dell’attaccante italiano che lo scorso anno ha fatto grande differenza in Serie A e soprattutto con la Fiorentina, facendo sognare in grande i tifosi Viola.
Kean al Milan è stata più di una suggestione, ci sono stati dei contatti ma poi non si è fatto più nulla: hanno scelto tutti un altro futuro e progetti diversi.
Kean al Milan: colpo impossibile senza Champions
Il nome di Moise Kean è tenuto sotto osservazione dal Milan ma al momento è un colpo impossibile. Senza la qualificazione all Champions League non sarà mai possibile andare a spendere cifre tanto alte per un solo giocatore. Per questo il primo obiettivo del club è quello di tornare in alto in classifica.
Qualora Kean dovesse continuare a fare bene anche in questa annata, si parlerà di nuovo di lui in ottica Milan a partire dalla prossima stagione.