“Uno dei miei sogni”, Balotelli si offre a una big: torna in Serie A

Mario Balotelli è ancora senza squadra ma ora il suo futuro può presto definirsi: è pronto a tornare in Serie A e firmare con una big.

Il centravanti italiano sembra ormai fuori dai giochi e da qualsiasi possibilità di tornare ad alti livelli ma la situazione legata al suo futuro è ancora in bilico. La parentesi al Genoa è stata profondamente negativa e dopo qualche spezzone iniziale non è mai scattato il feeling con Patrick Vieira che, esattamente come ai tempi del Nizza, lo ha completamente escluso da ogni rotazione.

Il futuro di Balotelli, ora, può essere ancora in Serie A e in uno dei top club del nostro campionato che sono alla ricerca di un altro attaccante per completare il reparto offensivo.

Balotelli vuole tornare in Serie A: colpo di mercato last minute

Mario Balotelli torna a far parlare di sé per questioni legate al calciomercato e al suo futuro. L’ultima esperienza in Serie A con la maglia del Genoa è stata tutt’altro che positiva, non gli ha permesso di tornare ad alti livelli come aveva promesso in una delle sue tante live sui social e ora si dice ancora pronto a tornare.

Il nome di Mario Balotelli crea sempre caos e discussioni nei tifosi del calcio italiano che non credono più nelle sue qualità e nella possibilità che possa tornare a fare bene nel calcio italiano.

Secondo le ultime notizie di mercato, Mario Balotelli è pronto a tornare in Serie A dopo l’addio al Genoa: si è proposto a una big del nostro campionato.

Mario Balotelli si propone al Napoli: le parole

Il Napoli ha perso Romelu Lukaku per infortunio e il bomber belga rischia di stare fuori fino a 6 mesi se dovrà operarsi dopo il problema muscolare nell’amichevole contro l’Olympiacos.

Mario Balotelli sogna di giocare nel Napoli. Lo ha ribadito ancora una volta sui social network, sotto un post Instagram che parlava di un possibile accordo tra il Napoli e Super Mario dopo l’infortunio di Lukaku che ha rovinato l’inizio di stagione degli azzurri e di Antonio Conte.

“È uno dei miei sogni irrealizzati in carriera“, ha detto Mario Balotelli su Instagram, di fatto proponendosi al Napoli come possibile sostituto di Romelu Lukaku.

Balotelli-Napoli, cosa c’è di vero?

Balotelli al Napoli è un colpo possibile? L’attaccante italiano sarebbe stato perfetto per gli azzurri diversi anni fa, quando era nel prime della sua carriera e avrebbe potuto fare la differenza ad alti livelli.

Oggi il colpo Balotelli al Napoli è impossibile, Antonio Conte non intende puntare sull’ex Milan e Inter perché non lo ritiene in grado di reggere certe pressioni e non c’è tempo di rimetterlo in sesto anche dal punto di vista fisico.