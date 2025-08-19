Prendono Dovbyk: altro che Napoli, ha un altro accordo in Serie A

Artem Dovbyk è pronto a lasciare la Roma per accettare un’altra destinazione in Serie A: no al Napoli per sposare un altro progetto.

L’attaccante ucraino non si è preso mai la Roma, lo scorso anno ha provato a calarsi nella realtà giallorossa ma non ha fatto fare il salto di qualità definitivo alla squadra, come avrebbe voluto tutto il mondo giallorosso dopo averlo visto all’opera con la maglia del Girona nell’annata miracolosa degli spagnoli due stagioni fa.

Il nome di Dovbyk ora è tornato a essere centrale nelle idee di mercato dei club italiani che sono alla ricerca di un nuovo attaccante: la Roma vuole venderlo.

Calciomercato, colpo Dovbyk in attacco: le ultime

Il futuro di Dovbyk ouò essere lontano dalla Roma. In giallorosso non ha mai saputo prendersi la scena, non ha mai fatto benissimo per come ci si aspettava da lui e l’annata con De Rossi, Juric e Ranieri sicuramente non lo ha aiutato, visto che si è dovuto adattare a un nuovo calcio con tre idee e filosofie diverse.

La Roma vuole puntare su un altro tipo di attaccante e per questo motivo Dovbyk è pronto all’addio immediato ai giallorossi.

Secondo le ultime notizie di mercato, Artem Dovbyk è in procinto di lasciare la Roma per firmare con un’altra big di Serie A: l’accordo si può raggiungere in pochi giorni.

Dovbyk lascia la Roma: resta ancora in Serie A

Gian Piero Gasperini non intende puntare su Artem Dovbyk per la nuova stagione che sta per iniziare. Ci sono state già tante novità in casa giallorossa e ora anche l’ucraino può essere il sacrificato di fine mercato per chiudere in bellezza con qualche volto nuovo di alto costo e livello.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Roma può cedere Artem Dovbyk al Milan nelle prossime ore. I rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri, sono alla ricerca di un nuovo centravanti e ora hanno messo l’ucraino in cima alla lista dei desideri, forse anche di più di Vlahovic.

Dovbyk al Milan potrebbe essere il colpo perfetto per i rossoneri che cercano un attaccante forte fisicamente e con un ottimo killer istinct, cosa che l’ex Girona ha ma che è rimasto assopito nell’ultima stagione.

Dovbyk-Milan: c’è anche il Napoli in corsa

Il Milan sta provando a convincere la Roma e Dovbyk per chiudere velocemente l’affare e anticipare la folta concorrenza che sta nascendo giorno dopo giorno.

In Serie A anche il Napoli è sulle tracce dell’ucraino ex Girona perché dopo l’infortunio di Lukaku, Antonio Conte cerca un centravanti fisico e che sappia inglobare il suo modo di pensare il calcio.