Milan, super cessione da 30 milioni: si sblocca un altro acquisto

Il Milan è a lavoro per andare a migliorare la rosa e ora si possono sbloccare dei nuovi acquisti grazie anche alle cessioni che sta programmando la società per questi ultimi giorni di mercato.

La sessione estiva di calciomercato si avvia verso la conclusione e ci sono delle importanti notizie che arrivano in merito a quella che può essere la scelta strategica del club rossonero che vuole cercare di andare a chiudere dei nuovi affari molto importanti in vista delle prossime settimane. Occhio a quello che pensa di fare quindi il Milan che punta a dei nuovi acquisti e le cessioni saranno determinanti.

Perché proprio in queste ore si parla di quella che può essere la scelta del club che sta cercando di andare a piazzare dei nuovi colpi in uscita. Arrivano aggiornamenti che riguardano proprio una cessione che può sbloccare anche il mercato in entrata del Milan.

Sono diversi i giocatori del Milan che non sembrano pientamente fare parte del progetto rossonero di Max Allegri e occhio ora a quello che può capitare visto che ci sono delle importanti notizie in merito alla decisione da parte del club rossonero che vuole cercare in tutti i modi di fare dei colpi importanti in vista del futuro.

Calciomercato Milan: nuovo acquisto dopo la cessione

In questo momento il Milan sta finendo di completare la rosa perché la società ha voglia di andare a piazzare dei nuovi colpi che possono essere significativi e decisivi per il futuro. Attenzione ora alle nuove scelte che punta a fare il club.

Dall’Inghilterra arriva la conferma che il Milan può cedere il centrocampista Yunus Musah che per 30 milioni di euro può partire. In Italia il Napoli ci prova ma non va oltre i 20-25 milioni e per questo motivo che ora arrivano delle novità in merito a chi può prendere il calciatore.

Secondo i colleghi inglesi del The Telegraph sono Chelsea e Nottingham Forest che puntano su Musah e possono arrivare fino a 30 milioni di euro per lui. Una cifra importante che il Milan può investire subito per un nuovo attaccante e occhio a Hojlund del Manchester United o Jackson del Chelsea con cui su può valutare anche uno scambio.