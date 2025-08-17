Sta firmando in Spagna: alla Juventus arriva il “nuovo Neymar”

Oltre ad essere particolarmente attiva sul fronte delle entrate, la Juventus lo è anche su quello delle uscite in questo calciomercato.

L’idea di Igor Tudor è quella di creare una squadra corta, compatta, senza troppi giocatori che poi nel corso della stagione possono storcere il naso per via di un impiego che non rispecchiava le loro aspettative. A fronte di questo la Vecchia Signora starebbe addirittura trattando la cessione di un giocatore che doveva essere un perno del nuovo corso bianconero, ma che invece ha deluso tutti non rendendo come un calciatore della sua caratura avrebbe invece dovuto fare.

Lascia la Juventus e la Serie A: firma in Spagna

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita della Juventus, prossima a definire la cessione di uno dei grandi colpi della scorsa estate. Il calciatore, arrivato tra tantissime ed altissime aspettative, ha deluso tutti non rendendo come invece avrebbe dovuto, mostrando invece limiti tattici e tecnici che hanno fatto pentire tutti dalle parti della Continassa.

Per questo motivo la Juventus se ne starebbe liberando, con l’obiettivo di mettere però a disposizione di Igor Tudor un giocatore che possa fare quello in cui il bianconero ha fallito: fare la differenza. Già nei prossimi giorni qualcosa di concreto si comincerà sicuramente a muovere, anche perché alla fine di questo calciomercato manca sempre meno, ma per il momento la certezza è che presto l’attaccante saluterà tutti, compagni e staff della Juventus, per intraprendere una nuova avventura in carriera, si spera fortunata.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi della Gazzetta dello Sport, dopo appena una stagione Nico Gonzalez è sempre più vicino a lasciare la Juventus. Ad aspettarlo ci sarebbe l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che nel corso di questo calciomercato si è sbizzarrito a fare compere in Serie A, vedi le operazioni Matteo Ruggeri e Giacomo Raspadori.

Alla Juventus arriva il “nuovo Neymar”

Igor Tudor vuole sì una formazione corta che possa però garantirgli continuità di rendimento e risultati, ma un giocatore come Nico Gonzalez va comunque sostituto, visto che stiamo parlando di uno di quei profili in grado a prescindere di fare la differenza. Questo è forse uno dei pochi casi in cui ad una cessione corrisponde un acquisto, anche perché sennò quella zona di campo sarebbe scoperta.

Definito il passaggio dell’argentino all’Atletico Madrid, la Juventus potrebbe cominciare a lavorare su un unico fronte, che risponde al nome e cognome di Antonio Nusa, stella norvegese del RedBull Lipsia. Valutato circa 30 milioni di euro, l’esterno di origine nigeriana è nel mirino anche di Roma e Napoli, ma la sensazione è che con la cessione di Nico Gonzalez la Vecchia Signora possa avere una marcia in più in questa corsa. Allo stesso tempo, però, non è da escludere a priori la pista che a sorpresa porta a Samuel Chukwueze, che potrebbe finire in un clamoroso affare con il Milan insieme a Dusan Vlahovic. Staremo a vedere.