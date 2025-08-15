Scambio con il Barcellona: chi prende la Juventus

Notizie di mercato dalla Spagna sulla possibile cessione al Barcellona di Dusan Vlahovic. I blaugrana sono pronti a trattare con la Juventus, visto che cercano un nuovo vice Lewandowski per la prossima stagione.

Nonostante la presenza di Rashford, che però può giocare anche sull’esterno e svariare su tutto il fronte offensivo, i blaugrana – come confermato dal portale fichajes.net – sono a lavoro per chiudere con la Juventus e portare a Barcellona Vlahovic.

Ecco le ultime novità relative al possibile scambio con i blaugrana, con i bianconeri pronti ad approfittare dell’occasione per portare a Torino un big: ecco quale.

E alla fine proprio la Spagna può essere la salvezza della Juventus. Dopo Nico Gonzalez all’Atletico Madrid, in cambio di Molina, a sorpresa Comolli è pronto a chiudere anche per la cessione di Vlahovic al Barcellona.

Un doppio addio che libererebbe spazio ad altri innesti per i bianconeri, che prima devono finalizzare queste due vendite che potrebbero portare altrettanti giocatori visto che la società non esclude l’ipotesi dello scambio.

Calciomercato: scambio Juventus Barcellona, Vlahovic nell’affare

Dusan Vlahovic è un nome nuovo per il mercato del Barcellona, che sta cercando un nuovo numero nove considerando anche l’età di Robert Lewandowski.

La società vuole un profilo giovane, che possa rappresentare il futuro del club. Ecco perché l’identikit si sposa alla perfezione con Vlahovic, che può arrivare dalla Juventus a prezzo di saldo considerando anche la situazione contrattuale del serbo.

Per il momento c’è stato solo un sondaggio da parte dei dirigenti del Barça, che prima vogliono studiare bene l’operazione. Non è da escludere neanche l’inserimento di qualche contropartita, come Araujo che già in passato è stato accostato alla Juventus per la difesa.

Araujo alla Juventus in cambio di Vlahovic?

Può essere il difensore la chiave giusta per i bianconeri, che hanno tutta l’intenzione di cedere Vlahovic che ha un altro anno di contratto. La società sta provando a massimizzare dall’addio del serbo, che sicuramente non rinnoverà con la Vecchia Signora.

Ecco perché l’ipotesi dello scambio, come già successo in passato con Arthur e Pjanic, che non ha portato benissimo ad entrambi i club, potrebbe essere una soluzione con l’arrivo a Barcellona di Vlahovic e quello alla Juventus di Araujo, che è il difensore che serve per completare il reparto.

Bisogna solo attendere il momento giusto. Ad oggi sono solo idee per entrambe le società che non sono entrate ancora nel vivo del possibile affare.