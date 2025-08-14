L’Inter rinuncia a Lookman, arriva un mediano dalla Serie A: 40MLN

L’Inter è al centro di numerose manovre di mercato che possono cambiare la rosa a disposizione di Chivu: niente Lookman, prendono un mediano.

I nerazzurri sono alle prese con novità importantissime per il calciomercato, con nomi di grande rilievo che possono cambiare la squadra di Chivu e aumentare di molto la qualità della squadra totale. I titolari sono sempre di alto livello ma ora va aumentato il rendimento per cercare di tornare a vincere trofei importanti.

Ci sono molte trattativa in corso per l’Inter, con Piero Ausilio che è molto attivo in questo momento per portare a Chivu tutti i calciatori di cui avrà bisogno per far bene sotto tutti i punti di vista.

Calciomercato Inter, mollata la pista Lookman

Il nome di Lookman ha riempito le pagine dei giornali per settimane, con l’accordo con l’Inter che sembrava imminente e che, invece, è diventato pian piano sempre più complicato da chiudere.

Il futuro di Lookman è tutto ancora da scrivere ma difficilmente potrà vestire la maglia dell’Inter, come desiderava fino a qualche giorno fa.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter ha completamente mollato la pista che porta ad Ademola Lookman: i soldi saranno reinvestiti altrove.

Salta Lookman, l’Inter prende un centrocampista

L’Inter ritiene di aver fatto il massimo possibile per prendere Lookman ma ogni sforzo è stato praticamente vano e quindi ora intende mollare la presa. I nigeriano è stato un nome importante, seguito anche da altre squadre ma lui avrebbe preferito l’Inter: ora però sta cambiando idea e ha aperto anche alla destinazione inglese.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’Inter ha messo nel mirino Manu Kone della Roma. Il centrocampista francese è stato uno dei migliori della rosa giallorossa nella passata stagione e ha attirato il forte interesse dei nerazzurri.

Visto che Lookman è diventato un obiettivo impossibile, l’Inter pare aver deciso di cambiare obiettivo e andare a rinforzare fortemente il centrocampo, prendendo un mediano di forza, muscoli e corsa.

Inter su Kone: le cifre dell’affare

Manu Kone è un nome importantissimo per il calcio italiano e potrebbe diventare fondamentale anche per l’Inter perché potrebbe prendersi il posto da titolare nel centrocampo a tre che vuole costruire Chivu.

La Roma non intenderebbe cederlo ma di fronte a un’offerta da 40 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo aprirebbe all’addio e meterebbe tutto nelle mani del calciatore che dovrà, poi, decidere se accettare o meno la proposta nerazzurra.