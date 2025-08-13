Sgarbo all’Inter, l’Atalanta sta chiudendo uno scambio col Milan

Sono le modalità di come l’Inter abbia provato a trattare per Lookman che non sono piaciute all’Atalanta e per questo che ora il club bergamasco è pronto a chiudere col Milan.

Si parla tanto di quello che sta accadendo in Italia con il caso Lookman che tiene banco e che ha creato una spaccatura evidente tra due società amiche come Inter e Atalanta. Tanto che si parla di come il club bergamasco possa chiudere anche con altre società con meno problemi per l’attaccante nigeriano, ma anche di altri giocatori che sono finiti nel mirino delle squadre in Italia, come ora il Milan.

Perché quello che si è venuto a generare per risparmiare alcuni milioni ha fatto infuriare il club di Bergamo che non ha gradito come l’Inter abbia messo contro all’Atalanta il proprio giocatore Ademola Lookman che adesso rischia di essere un vero guaio in vista delle ultime settimane di mercato.

Si palra di questa che può essere la svolta sorpresa per quanto riguarda il trasferimento di un calciatore che può passare dall’Atalanta al Milan beffando così l’Inter. Perché si può lavorare addirittura ad uno scambio per cercare di trovare la giusta intesa che farebbe tutti felici.

Calciomercato Milan: scambio con l’Atalanta, la scelta

In questpo momento sono diversi i nomi dei calciatori che piacciono al Milan che vuole rinforzarsi in ogni reparto e in particolar modo per uno ha puntato su un giocatore dell’Atalanta che potrebbe dare il via libera anche subito andando a chiudere uno scambio.

Non basta De Winter, il Milan vuole prendere un altro difensore e piace tanto al ds Tare il nome di Berat Djimsiti (33 anni) dell’Atalanta. Il difensore dotato di grande esperienza e affidabilità può diventare il prossimo colpo dei rossoneri. Al momento l’Atalanta a muro visto che ha già venduto Retegui, Ruggeri e si prepara per Lookman.

Ma occhio che non possa arrivare il definitivo via libera per il trasferimento di Djimsiti al Milan con l’Atalanta che può chiudere in cambio uno dei giocatori della rosa rossonera. Sono diversi i profili che piacciono proprio al club bergamasco che giocano a Milano. Un altro nome su cui può puntare il Milan è Okoli che oggi è al Leicester e può tornare in Italia.