Milan, colpo “alla Walker” dalla Premier: chi sarà il titolare

L’esigenza di prendere un terzino spinge il Milan verso quella che è l’occasione di calciomercato che porta all’esterno inglese.

Come fu per Walker, un altro acquisto sulla fascia potrebbe portare al terzino inglese dalla Premier League e che permetterebbe al club rossonero di piazzare quella che sarà un’operazione diversa – sperano i milanisti -, nella riuscita che avrà un affare di questo tipo.

Approfittando delle volontà del calciatore di salutare e farlo senza rinnovo, per cifre irrisorie potrebbe arrivare uno dei più esperti terzini del calcio inglese. A caccia di un posto in Nazionale, tra le convocazioni di Thomas Tuchel, occhio a quella che sarà l’occasione di mercato che si presenta, nella settimana che porta a Milan-Bari per i rossoneri.

Calciomercato Milan: un altro affare col Newcastle

Nella scorsa stagione il Milan provò ad intervenire sul mercato, fallendo miseramente con quasi tutti gli innesti che a poco servirono per cambiare le cose in una stagione che risultò disastrosa prima con Fonseca e poi con Conceicao.

La Supercoppa italiana fu l’unica cosa che si riuscì a salvare nello scorso gennaio, per quanto fatto ai danni dell’Inter, che ha terminato l’anno con zero coppe. Dimenticando sì il passato, ma ripercorrendo quella che per il Milan si presenta come un’occasione di calciomercato piuttosto simile a quella che fu per Walker, occhio all’ipotesi in arrivo dal Newcastle.

Come hanno fatto sapere da Sky Sport UK, Kieran Trippier saluterà i Magpies e il Milan potrebbe approfittarne. Un vecchio pallino del calcio italiano, per i rumors di calciomercato del passato, potrebbe arrivare alla fine in Italia nell’operazione low cost che riguarderebbe il Milan.

Terzino cercasi: nasce così l’ipotesi Trippier al Milan

Il Milan cerca un terzino sulla destra che sia in grado sia di giocare a quattro in difesa che a tutta fascia, come Jimenez e Bartesaghi. Oltre al fatto che Kieran Trippier sarebbe in grado anche di fare da “braccetto” nella difesa a tre che sta provando Allegri.

Tornando a trattare con il Newcastle, dopo l’operazione Thiaw, il Milan potrebbe aggiudicarsi per circa 5-6 milioni, il cartellino di Kieran Trippier. Il terzino inglese, in un’operazione “alla Walker” potrebbe finire in Serie A per provare a rilanciarsi, in un campionato come quello italiano che potrebbe garantirgli un ruolo da titolare. Il classe ’90 di Bury sarebbe finito anche nel mirino del Monaco, club che si sta rifacendo la rosa e potrebbe dover competere col Milan per l’acquisto a basso costo in arrivo dal club di Premier League.