Ha lasciato il ritiro della Juventus: bloccato il sostituto, è spagnolo

Nelle prime ore della mattina il giocatore ha lasciato il ritiro bianconero dopo che la Juventus ha raggiunto l’accordo per la sua cessione.

È stata una trattativa lunga e complicata, ma alla fine le parti sono riuscite a venirsi incontro accontentando non solo le richieste dell’una e dell’altra, ma anche e soprattutto quelle del calciatore, che fin da subito ha forzato la mano per trasferirsi in questo calciomercato. Alla fine tutto è bene quel che finisce bene, con la Juventus che nel frattempo si sarebbe già mossa di conseguenza individuando nello spagnolo il giocatore perfetto sul quale puntare per andare a coprire il buco lasciato da questa cessione.

Ha lasciato il ritiro della Juventus: cessione imminente

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita della Juventus, prossimo (finalmente) a sbloccarsi dopo un preoccupante periodo di stallo. Sono tanti i giocatori in uscita dalla Vecchia Signora, ma molti di questi non sembrerebbero avere mercato, sia per la valutazione che la società bianconera farebbe di loro, sia perché nell’ultima stagione hanno avuto difficoltà importanti che non sono riusciti a superare.

Nonostante questo, comunque, la Juventus è sempre più vicina ad annunciare una cessione importante, operazione sulla quale il direttore generale Comolli ha lavorato per settimane arrivando a trovare una quadra solo nelle scorse ore. Quello che conta però è che alla fine un accordo è stato raggiunto, con il giocatore che questa mattina ha lasciato il ritiro bianconero per trasferirsi nella sua nuova squadra.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio sui propri canali social, Timothy Weah dalla Juventus al Marsiglia è cosa oramai fatta. L’esterno americano tornerà in Francia dopo l’esperienze con le maglie di PSG e Lille con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro.

Già bloccato il sostituto: è spagnolo

La cessione di Timothy Weah mette la Juventus nelle condizioni di poter chiudere un altro acquisto. Ovviamente per un giocatore che esce c’è ne uno che entra nello stesso ruolo, anche perché alla fine dei conti la Vecchia Signora è piuttosto completa in quasi tutti i reparti, fatta eccezione per l’attacco dove si continua a lavorare per Kolo Muani.

Tornando al discorso Weah, una volta ufficializzata la sua cessione al Marsiglia la Juventus farà all-in su Arnau Martinez, esterno 22enne del Girona sul quale si sarebbe timidamente mosso in questi giorni anche il Milan. Il club rossonero ha però preferito Athekame dello Young Boys, lasciando così strada spianata alla società bianconera che presto allaccerà i rapporti con gli spagnoli e gli agenti del giocatore per capire la fattibilità di un’operazione più che intriga tutti dalle parti della Continassa.