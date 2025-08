Juventus: lo stanno prendendo dal Chelsea, colpo da 30 mln

Arrivano dei nuovi dettagli riguardo questa operazione di calciomercato che interessa anche alla Juventus. Il centrocampista del Chelsea sta per firmare, costerà 30 milioni di euro: ecco tutti i dettagli.

Siamo nella fase clou del calciomercato estivo 2025. Le società si stanno muovendo per completare i rispettivi organici e nelle ultime ore sono arrivati degli aggornamenti che riguarano il futuro del calciatore di proprietà del Chelsea.

Con una rosa extra large, i Blues hanno bisogno di cedere per liberare spazio ed evitare di avere in rosa dei giocatori che non rientrano nei piani di Maresca.

Nell’elenco figura anche il nome del centrocampista che è finito ai margini del progetto. Il calciatore, di grande prospettiva, sta per lasciare Londra: ecco dove sta andando.

La Juventus è in azione ed in cerca di nuovi giocatori per la prossima stagione. Con la cessione di Weah ci sono i soldi a disposizione per finanziare dei nuovi colpi in entrata.

C’è bisogno di un nuovo centrocampista, che possa sostituire Douglas Luiz, che è sempre più vicino al ritorno in Premier League.

Intanto, arrivano dei nuovi aggiornamenti riguardo il futuro del centrocampista del Chelsea, che piace molto ai bianconeri.

Calciomercato Juventus: svolta a centrocampo, lo stanno prendendo

Nuove sorprese per il mercato della Juventus, con Comolli che dovrà proseguire la sua ricerca verso il nuovo centrocampista.

La ricerca, dunque, proseguirà nelle prossime settimane, con il club che nel frattempo tenterà di trovare una sistemazione a Dogulas Luiz e anche a Miretti, che sta per andare a Napoli.

Al loro posto potrà arrivare un altro giocatore, che sarà preso dalla lista della spesa della società.

Carney Chukwuemeka, obiettivo di mercato dei bianconeri, è pronto a lasciare il Chelsea per firmare con un’altra società. Il suo futuro sarà alla Juventus? Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato: niente Juventus, firma con il Borussia Dortmund

Comolli deve depennare un altro nome dalla lista degli obiettivi. Infatti, secondo le ultime notizie di calciomercato, il Chelsea sta per chiudere la cessione al Borussia Dortmund di Carney Chukwuemeka.

Il centrocampista inglese, che ha già militato nel club tedesco, sta per essere acquistato dai gialloneri a titolo definitivo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Nelle prossime ore è attesa la svolta definitiva con la Juventus che dovrà dire addio al suo obiettivo di mercato, con il centrocampista che era stato individuato come erede di Douglas Luiz.

Con questo trasferimento al Dortmund, la Vecchia Signora dovrà concentrarsi su un altro giocatore per il centrocampo con Hjulmand e O’Riley che restano i preferiti del club bianconero.