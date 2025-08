Calciomercato, è fatta per Man: l’ha preso una big

Il futuro del calciatore non si vestirà di nerazzurro nonostante il pressing forsennato dell’Inter in questi mesi.

Dalle parti di viale Liberazione hanno avuto la presunzione di credere di avere in pugno il ragazzo, ma è bastato l’inserimento di un’altra grande d’Europa per stravolgere completamente le carte in tavola. La società nerazzurra è stata difatti superata all’ultima curva da quest’altra pretendente, che con una sola offerta (importante) è riuscita a spostare dalla propria l’ago della bilancia.

Nonostante la fumata bianca sia oramai prossima, l’Inter sembrerebbe intenzionato a provare un ultimo rilancio, ma la sensazione è che oramai la strada intrapresa non abbia come meta finale la sponda nerazzurra del Naviglio.

Lo comprano dal Parma: beffa Inter

In attesa di capire cosa ne sarà di Ademola Lookman, l’Inter deve incassare un duro colpo in questo calciomercato. Nonostante tutti i tentativi fatti nel corso di questi mesi, la dirigenza nerazzurra potrebbe vedersi sfumarsi la possibilità di ingaggiare uno degli obiettivi numero uno di Christian Chivu, giocatore che l’allenatore rumeno conosce molto bene visti i suoi trascorsi a Parma.

Per qualità tecniche e tattica il profilo ducale rappresentava la soluzione ideale con la quale andare a rinforzare e completare la rosa nerazzurra in vista della prossima stagione, ma è meglio che dalle parti di viale Liberazione se ne facciano una ragione, anche perché l’aereo sul quale salirà il giocatore non verrà dirottato in direzione Milano.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di ParmaLive.com, Dennis Man è sempre più vicino al PSV Eindhoven. Il club olandese si è inserito di prepotenza nei discorsi tra l’Inter e il Parma per l’esterno rumeno, che avrebbe già dato la sua totale disponibilità al trasferimento in biancorosso, dove prenderà il posto di un altro giovane ragazzo che nel corso di questi anni ha fatto cose più che ottime: Johan Bakayoko.

Cifre e dettagli dell’accordo con il Parma

Niente Inter, Dennis Man è prossimo a diventare un nuovo giocatore del PSV Eindhoven. Le trattative tra il Parma e il club olandese sono arrivate alle fasi finali, con la fumata bianca attesa già per le prossime ore.

I colleghi di ParmaLive.com hanno anche svelato i dettagli di quest’operazione, precisando che il calciatore rumeno ha già accettato da settimane la proposta del club olandese. Nelle casse del Parma dovrebbero entrare all’incirca 10 milioni di euro, cifra che fra le altre cose corrisponderebbe anche alla valutazione che il club ducale ha fatto del cartellino del suo giocatore.