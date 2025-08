Bomba Inter: Juve beffata, sta firmando

Dopo il no dell’Atalanta per Lookman, i nerazzurri sono a lavoro per prendere un nuovo jolly offensivo. Tutto porta all’obiettivo di mercato della Juventus, ecco i dettagli.

Importanti novità di mercato sul futuro del calciatore, accostato con insistenza alla Juventus nell’ultimo periodo.

I bianconeri non sono ancora riusciti a chiudere l’affare a causa dei problemi relativi alle partenze di alcuni esuberi. Senza cessioni, infatti, la Juve non può operare in entrata ed è per questo motivo che il calciatore è stato per mesi in standby.

Adesso, però, la pazienza dell’entoruage e dello stesso ragazzo sta per terminare. Ecco perché è possibile l’inserimento da parte dell’Inter che è pronta a beffare la Juve per il calciatore.

Cresce l’attesa in casa Inter riguardo il nome del prossimo obiettivo di mercato per l’attacco.

Secondo le ultime indiscrezioni, dopo il due di picche ricevuto dall’Atalanta, la società si è messa a lavoro per individuare un altro rinforzo in avanti.

Chi prende l’Inter in avanti: ecco le ultime

Si alimentano le voci di mercato relative al prossimo acquisto dell’Inter, che sta cercando di accontentare Chivu che ha chiesto un nuovo rinforzo in avanti.

Dopo il no per Lookman, che resta separato in casa nell’Atalanta, la dirigenza è a lavoro per prendere un altro giocatore che posso completare il reparto offensivo.

Ci sono diversi nomi al vaglio della società che prossimamente scioglierà le riserve sul nuovo acquisto per i nerazzurri.

Nelle ultime ore, infatti, è tornato di moda un obiettivo di mercato della Juventus, che è stato accostato da tempo ai bianconeri. A lungo corteggiato, alla fine Comolli non ha ancora definito l’affare a causa dei mancati addii di alcuni esuberi.

Ecco perché, ad approfittare dell’occasione può essere Marotta che ha in cassa i soldi a disposizione per finanziare il colpo e portare all’Inter Sancho.

Sancho Inter: nuovi aggiornamenti

Il nome di Sancho è tornato di moda per l’Inter. Il calciatore inglese, in uscita dallo United, è finito di nuovo nel mirino dell’inter che sta valutando la possibilità di concludere il colpo.

Si cerca il modo per finalizzare l’accordo con lo United, disposto a cedere in Serie A il calciatore. C’era già una base d’accordo con la Juventus, per 25 milioni di sterline anche se ad oggi i bianconeri non hanno definito l’affare a causa delle mancate cessioni di Weah e Douglas Luiz, ancora a libro paga della Vecchia Signora.