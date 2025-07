Milan: blitz in Premier, Juve beffata con lo scambio

Il futuro del centrocampista belga sembra essere lontano dai rossoneri nonostante il pugno duro del giocatore. Ed è pronta subito una alternativa

Il matrimonio fra il Milan e Jashari difficilmente si farà almeno in questo calciomercato. Nonostante il pugno duro del centrocampista, il Brugge non sembra essere intenzionato ad abbassare le proprie pretese. Le richieste si aggirano sempre intorno ai 40 milioni di euro e i rossoneri, almeno per il momento, non si sono avvicinati a questa cifra. L’ultima offerta si avvicinava, ma non ha trovato terreno fertile.

Una situazione davvero molto critica tanto che il Milan si starebbe guardando con attenzione intorno per andare a scovare una alternativa. Secondo le informazioni di Transfersfeed, i rossoneri potrebbero chiudere una nuova operazione di calciomercato per andare a rinforzare il centrocampo. Molto dipenderà da Jashari e dal Brugge, ma l’alternativa costa meno e ci sarebbe anche l’apertura del calciatore. Per questo motivo vedremo cosa succederà in futuro.

Calciomercato Milan: Jashari più lontano, Tare guarda in Premier

Il Milan sul calciomercato è un po’ indietro rispetto ai programmi e per questo motivo è chiamato ad accelerare su diversi obiettivi per consentire ad Allegri di lavorare nel minor tempo possibile con la rosa completa. A centrocampo serve una pedina e in questo momento l’affare Jashari non è assolutamente semplice da chiudere.

Una situazione che potrebbe portare il Milan a virare su André dei Wolves (su di lui c’è anche la Juventus). Il centrocampista portoghese potrebbe lasciare il club inglese e i rossoneri sono una ottima soluzione. Per il momento non si ha una trattativa in corso visto che si farà un ulteriore tentativo per Jashari nei prossimi giorni di calciomercato. In caso di una rottura definitiva, il club di via Aldo Rossi potrebbe tornare con forza sullo spagnolo per andare a definire una operazione importante in entrata.

I Wolves hanno una valutazione intorno ai 40 milioni di euro. Il club spagnolo, infatti, vorrebbe incassare una cifra importante, ma l’interesse degli inglesi nei confronti di Musah potrebbe abbassare il prezzo di André. Sicuramente inferiore di quello di Jashari e vedremo se il Milan deciderà di affondare il colpo nel corso dei prossimi giorni di calciomercato.

Mercato Milan: André obiettivo per il centrocampo?

Il Milan continua a lavorare su più fronti per rinforzare la rosa. Il nome di André resta nelle possibilità di calciomercato dei rossoneri soprattutto se non ci dovesse essere la chiusura per Jashari. Ad oggi siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Per il momento la priorità del Milan si chiama Jashari in questo calciomercato. Ma se non si dovesse arrivare alla fumata bianca, André potrebbe diventare un obiettivo principale per quanto riguarda i rossoneri. Un quadro più chiaro lo si avrà solamente nei prossimi giorni.