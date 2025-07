Lascia il Milan per firmare in Arabia: il sostituto arriva dalla Spagna

Dopo Theo Hernandez un altro pilastro della formazione rossonera potrebbe lasciare il Milan per firmare in Arabia Saudita.

Al momento non sarebbero ancora arrivate conferma sponda milanista, ma per come si stanno evolvendo le cose presto potrebbero arrivare novità importanti in merito al futuro del calciatore, che nel frattempo avrebbe anche aperto a questa soluzione. Ovviamente è intenzione del Milan e di Allegri trattenerlo, ma tutto dipenderà non solo dall’offerta che verrà presentata, ma anche dalla volontà del calciatore stesso.

Per evitare di restare poi a mani vuote, il club rossonero avrebbe già individuato in Spagna il profilo perfetto con il quale sostituire questo giocatore.

Lascia il Milan: anche lui firma in Arabia

Dopo Theo Hernandez e Tijjani Reijnders il Milan potrebbe mettere a segno un’altra cessione di lusso in questo calciomercato. La strategia attuata dalle parti di via Aldo Rossi è chiara: tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile, soprattutto nel momento in cui dovesse presentarsi un’offerta allettante.

Ed anche in questo caso il Milan seguirà queste istruzioni, anche perché dall’Arabia Saudita potrebbe presto arrivare una ricca proposta per uno dei titolari di Max Allegri. Ovviamente sarà premura del tecnico livornese cercare di convincere il calciatore a restare, anche perché non stiamo di certo parlando di uno qualunque, ma quando c’è di mezzo una squadra araba concorrere diventa veramente complicato, soprattutto a livello economico.

Stando dunque a quanto riportato dal collega saudita Khaled, in caso di cessione di Franck Kessié l’Al-Ahli potrebbe fare all-in su Youssouf Fofana del Milan, che nel disastro della passata stagione è stato una delle poche note positive insieme a Tijjani Reijnders, ovviamente, e Christian Pulisic.

Vola in Arabia: il sostituto arriva dalla Spagna

Qualora l’Al-Ahli dovesse fare sul serio per Youssouf Fofana il Milan dovrà prendere in considerazione la volontà del ragazzo, che comunque in queste settimane di lavoro non ha mai manifestato la voglia di andare via, a differenza di alcuni colleghi. Max Allegri punta su un calciatore come lui, anche perché esistono pochi centrocampisti con le sue caratteristiche in Europa.

Qualora Fofana decidesse di andare via, però, il Milan avrebbe già pronta la soluzione sulla quale puntare. Stiamo ovviamente parlando di Javi Guerra, centrocampista (e capitano) dell’U21 spagnola in rottura con il Valencia dopo i continui rifiuti alle proposte per il rinnovo di contratto. Nel corso di queste settimane il nome dell’iberico era passato in secondo piano per via degli estenuanti discorsi legati a Jashari, ma qualora il francese dove essere ceduto ecco che Guerra potrebbe tornare nuovamente in auge dalle parti di Casa Milan.