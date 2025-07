Vlahovic al Milan, si può chiudere con lo scambio: chi vuole la Juve

Per il Milan prosegue la ricerca del nuovo attaccante. C’è un solo nome per Massimiliano Allegri ed è quello di Dusan Vlahovic. La trattativa con la Juve si può sbloccare grazie ad uno scambio: ecco tutti i dettagli.

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a lanciare la bomba relativa al futuro dell’attaccante serbo della Juventus, che è in uscita dai bianconeri. Comolli è a lavoro per trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti, visto che non ci sono più i margini per ricucire un rapporto che è ai minimi storici.

Le prossime settimane, dunque, saranno decisive per capire le intenzioni della Juve, di Vlahovic e dello stesso Milan, che attende notizie positive per poi affondare il colpo e chiudere l’operazione, tanto sponsorizzata da Max Allegri.

L’allenatore dei rossoneri, infatti, è il vero regista di questo affare che può andare in porto molto presto. Intanto, spunta fuori un retroscena legato al possibile scambio con fra Juve e Milan per Vlahovic.

L’affare Vlahovic per la Juventus si è rivelato un vero e proprio bagno di sangue. Adesso i bianconeri sono pronti a svendere l’attaccante, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2026.

Con uno stipendio da capogiro, per Comolli c’è la necessità di definire al più presto questa pratica a costo anche di dover rimetterci dei soldi. Ecco perché la Juve ha bisogno di sbloccare l’impasse e “regalare” Dusan Vlahovic, che può proseguire la sua esperienza in Italia e andare al Milan.

Calciomercato: scambio per Vlahovic, ecco i dettagli

I prossimi giorni, per il Milan, saranno davvero importanti con Tare a lavoro per ultimare i nuovi colpi di mercato.

Dalla difesa all’attacco passando per il centrocampo, c’è ancora tanto da fare per il direttore sportivo rossonero che parallelamente segue gli sviluppi legati al possibile colpo in avanti.

La richiesta di Allegri, fin dal suo insediamento, è stata quella di portare al Milan Vlahovic. Tutti gli altri nomi, da Boniface a Jackson, fino a Nunez e Gonçalo Ramos, sono considerate alternative.

Ed è proprio per questo motivo che, nelle ultime ore, ha preso sempre più corpo la possibilità di chiudere uno scambio con la Juventus che è pronta ad accogliere un nuovo calciatore rossonero a Torino, in cambio dell’attaccante serbo.

Thiaw Juventus, Vlahovic Milan: si tenta di chiudere l’accordo

Il Milan non perde di vista il nome di Vlahovic e lavora per definire l’intesa con i bianconeri che possono aprire all’ipotesi di uno scambio che resta il modo migliore per soddisfare le due società, che prossimamente potrebbero incontrarsi.

Sul tavolo della trattativa c’è un difensore centrale, che può trasferirsi alla Juventus in cambio di Vlahovic al Milan. I nomi in ballo sono due: Pavlovic e Thiaw, con il tedesco più avanti nella lista dei gradimenti.