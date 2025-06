Scalvini lascia senza Gasperini: accordo a 50 milioni in Serie A

Giorgio Scalvini ha vissuto la stagione più sfortunata della sua carriera, con un altro infortunio pesantissimo che ne ha stravolto la sua voglia di tornare in campo.

Il difensore italiano avrebbe voluto tornare agli ordini di Gian Piero Gasperini per una nuova stagione ad alti livelli dopo l’infortunio al legamento crociato ma dopo pochi scampoli di partita ha subìto di nuovo un infortunio molto pesante da superare, alla spalla.

Con l’addio di Gasperini, in casa Atalanta sono cominciati anche i primi mal di pancia e vari calciatori possono andare via in estate: tra questi c’è anche Giorgio Scalvini, pronto all’addio per un’altra super avvetura.

Calciomercato: colpo Scalvini in Serie A

L’Atalanta ha affidato le sue fortune a Giorgio Scalvini qualche anno fa, grazie alla grande intuizione di Gian Piero Gasperini che ha sempre creduto nelle sue qualità e lo ha schierato in campo sin da giovanissimo, senza alcun timore di errori e di precocità.

Scalvini deve a Gasperini il suo esordio con l’Atalanta e con l’Italia, oltre al fatto di essere considerato uno dei migliori difensori italiani in circolazione.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Atalanta può far partire Scalvini in estate: ci sono gli occhi di una big su di lui.

Scalvini ancora in Serie A: è il primo nome di Conte

Il Napoli sta rinforzando pian piano tutta la rosa a disposizione di Antonio Conte e ora vuole portare un nuovo difensore centrale alla corte del tecnico salentino che vuole un reparto di grande qualità per affrontare le quattro competizioni con disinvoltura e per poter competere davvero per ogni trofeo.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, Scalvini è il primo nome sulla lista di Antonio Conte. Ci sono contatti in corso con il suo entourage e anche con l’Atalanta che non ha chiuso alla cessione. E lo stesso calciatore gradisce la destinazione e sarebbe pronto al trasferimento.

Oltre a Scalvini, sulla shortlist del Napoli per la difesa ci sono anche Sam Beukema del Bologna e Trevoh Chalobah del Chelsea.

Scalvini al Napoli: fissate le cifre

L’Atalanta cederà Scalvini per 50 milioni di euro. Questa è la cifra decisa dalla Dea per arrivare all’accordo per la cessione del difensore centrale classe 2003.

Scalvini ha il contratto in scadenza nel 2028 e per questo l’Atalanta lo cede a cifre altissime ma il Napoli sta spingendo sulla questione infortuni per provare a chiudere l’affare sui 40 milioni.