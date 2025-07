L’attaccante lascia la Serie A: già scelto il sostituto, è Esposito

Nonostante i tentativi (vani) fatti per trattenerlo, la società si è dovuta arrendere alla volontà del giocatore.

Effettivamente un treno del genere passa una sola volta nella vita, e l’attaccante ha deciso di coglierlo anche per dare una svolta importante alla sua carriera, dato che percorrendo questa strada compirebbe un importate salto di qualità, forse il definitivo. Parlare di affare fatto è ancora prematuro, anche perché si sa che nel calciomercato tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro, ma la trattativa sarebbe prossima ad entrare nella sua fase conclusiva, con le parti che già nella serata di oggi si sentiranno per definire gli ultimi dettagli di un accordo oramai chiuso.

L’attaccante lascia la Serie A: destinazione dettagli

Un altro giovane attaccante sarebbe in procinto di lasciare la Serie A. Nel corso di queste settimane il nome del giocatore è stato accostato a diverse squadre importanti, ma alla fine solo una è riuscita ad assicurarselo.

Niente ancora di confermato né tanto meno ufficiale, ma già nelle prossime ore qualche novità importante su questo fronte potrebbe arrivare, anche perché il ragazzo starebbe spingendo in prima persona per realizzare quello che a detta sua sarebbe un sogno. Giocare in Champions League fino alla scorsa stagione sembrava un qualcosa di impensabile, ma nel momento in cui le cose dovessero andare per il verso giusto l’attaccante si ritroverebbe addirittura ad essere protagonista in questa competizione, motivo per il quale avrebbe ordinato ai suoi agenti di fare il possibile affinché questo suo desiderio si avveri.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di TMW, Roberto Piccoli è sempre più vicino al trasferimento al Benfica, anche se il West Ham non sembrerebbe intenzionato a mollare la presa. Per il Cagliari pronti 12 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, cifra che il presidente Giulini reinvestirà subito nell’erede dell’ex Atalanta.

L’erede dell’attaccante sarà Esposito

Con Piccoli al Benfica (o al West Ham) il Cagliari avrà un ruolo cruciale come quello della prima punta scoperto. Guai però a pensare che il presidente Giulini non si sia già mosso di conseguenza, anche perché il numero uno dei sardi avrebbe già le idee ben chiare su chi andare a puntare per sostituire il classe 2001.

Il sogno si chiama Francesco Pio Esposito, ma per rinforzare (e completare) l’attacco di Pisacane il Cagliari potrebbe accontentarsi anche del fratello, Salvatore Esposito, non solo più esperto rispetto all’ex Spezia considerati i trascorsi in Serie A, ma anche più economico, dato che con appena 10 milioni di euro si potrebbe convincere l’Inter a lasciarlo partire. Staremo a vedere.